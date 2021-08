Incidente per Damiano dei Maneskin: accade tutto durante il concerto

By

Damiano dei Maneskin rimane infortunato durante un concerto: ecco che cosa è accaduto. A spiegare l’incidente è stato proprio lui.

Non si ferma il vagabondare in giro per l’Europa dei Maneskin.

La band romana, vinto il Festival di Sanremo prima e l’Eurovision Song Contest poi, ha letteralmente spiccato il volo.

Dischi di platino e vette delle classifiche sono stati solo l’inizio per i ragazzi made in X Factor che ha poi preso il largo verso concerti e successo in tutta Europa.

La fama ha però il suo prezzo e lo ha capito bene di recente il frontman della band, Damiano David che ha sperimentato sulla propria pelle il concetto di “sacrificio per la causa”.

Damiano dei Maneskin, concerto con incidente

“Ho avuto uno scontro con il microfono”

Così risponde Damiano a chi gli chiede che cosa abbia fatto alla mano.

Quando si è infatti presentato per firmare gli autografi dopo l’esibizione all’Opener Festival in Polonia tutti hanno notato la vistosa fasciatura che sfoggiava sulla mano.

La mente naturalmente è volata: chissà che cosa sarà accaduto? Quali peripezie? Quali folli momenti da rock star? La risposta era, come spesso accade, molto più banale.

Un “duro scontro” come lui stesso lo ha definito che ha visto tra mano e microfono trionfare quest’ultimo.

Niente di grave ovviamente, a quanto pare, ma i fan sembrano comunque apprezzare quello che descrivono come una sorta di “estremo sacrificio”:

“Ha dato tutto sul palco e anche quando è uscito per salutare I fan (anche la mano 💔), una delle migliori notti della mia vita, grazie Måneskin ❤️ Non lo dimenticherò”

“Awww!! Mi ha fatto piangere. Riprenditi presto Damiano. Sei un vero eroe a continuare a firmare autografi. Ti amiamo!”

“Damiano, sei così prezioso! Ti adoro, riprenditi presto, baby boy! ❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹”

Oramai questi Maneskin sembrano un vero e proprio mito e, persino negli incidenti, ne escono come veri e propri semidei. Per entusiasmare i fan, a quanto punto, basta anche una semplice fasciatura: vincere l’Eurovision consente questo e molto di più.