GF Vip, ex vincitore spiazza tutti: “Lascio la tv, ma non sono ricco”

L’ex vincitore del GF Vip ha spiazzato tutti annunciando il suo ritiro dalle scene, precisando però che non lo fa perché ricco.

Walter Nudo ha preso parte alla terza edizione del GF Vip, l’ultima che ha visto Ilary Blasi nelle vesti di padrona di casa prima di cedere il posto all’ex opinionista Alfonso Signorini. Walter, durante la sua edizione, è riuscito a portarsi a casa il titolo di vincitore e il pubblico del piccolo schermo si aspettava che da qualche momento in poi l’avrebbe rivisto con maggiore frequenza in tv.

Purtroppo così non è stato. In quanto nonostante la vittoria ottenuta nella casa più spiata d’Italia, la sua presenza in tv è rimasta invariata. Tant’è che ai microfoni de Il Corriere della sera ha confidato di voler appendere le scarpette al chiodo in quanto non farà più televisione. Precisando però che non ha preso questa scelta a cuore leggero, in quanto non la sua situazione economica non gli garantisce una certa stabilità ma purtroppo il ruolo del concorrente iniziava a stargli stretto.

Walter Nudo dopo la vittoria al GF Vip arriva l’addio alla tv

L’ex vincitore del Grande Fratello Vip Walter Nudo ha deciso di lasciare la tv, rivelando al grande pubblico che le offerte lavorative che continuavano a proporgli riguardavano il mondo dei reality show.

L’attore non è di certo nuovo a questo mondo, in quanto in passato oltre ad aver varcato la famosa soglia rossa, ha preso parte anche all’Isola dei Famosi, portandosi anche in questo caso il titolo di vincitore. Questo tipo di tv, però, ora non gli appartiene più e per questo motivo, a meno che non gli offrano un progetto che rientri nelle sue nuove corde, ha deciso di lasciare il tutto.

“Non sono ricco” ha subito precisato Walter, facendo riferimento alla drastica scelta presa in questo periodo di lasciare il mondo del piccolo schermo. “C’è chi penserà: cambia vita a 51 anni ma può farlo. No, serve un’altra scusa” ha aggiunto. “Solo, mi considero un sopravvissuto e sopravvivere significa anche vivere al di sopra, elevarsi” ha continuato, provando a spiegare il motivo che l’ha portato a prendere tale decisione.

“Il dolore non è evitabile nella vita, la sofferenza sì“ ha ammesso senza troppi giri di parole. “E tanti momenti felici fanno un giorno felice, tanti giorni fanno una settimana, tante settimane un mese, tanti mesi un anno e tanti anni fanno una vita felice“ ha poi concluso, facendo intendere che quel tipo di vita non gli permetteva di poter vivere insieme serena con se stesso. “Possiamo averla tutti“ ha aggiunto.

La scelta di Walter Nudo ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori, in quanto non si sarebbero mai aspettato un risvolto del genere da parte del loro beniamino.