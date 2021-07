Sangue dal naso per Damiano David che spaventa i fans con una foto, ma ecco cos’è successo davvero al frontman dei Maneskin.

Damiano David, di nuovo in Italia dopo le nuove tappe del tour promozionale europeo dei Maneskin, ha spiazzato i fans pubblicando una foto su Instagram in cui ha il volto insanguinato. Il frontman della giovane band romana pubblica un suo primo piano in cui il sangue scende dal naso per cadere sulla bocca.

Una foto che, in poco tempo, è diventata virale spaventando i fans meno attenti dei Maneskin. Dietro la foto condivisa da Damiano, infatti, c’è una spiegazione precisa.

Damiano David dei Maneskin con il volto insanguinato: la verità della foto

Con la foto che vedete qui in alto, Damiano dei Maneskin ha spiazzato ai fans. I Maneskin, tornati in Italia, si trovano nella casa-studio di Garlasco dove trascorrono intere settimane quando devono lavorare ad un nuovo album.

Dopo aver fatto tappa in Svizzera dove Damiano ha fatto un’esplicita richiesta a Victoria, in Austria e in Germania, i Maneskin sono tornati immediatamente nella casa studio dove, oltre a lavorare al nuovo album “Teatro D’Ira – Vol. II”, stanno provando anche per i live che, ad agosto, terranno in alcuni Festival internazionali del rock che si svolgeranno in Olanda, Polonia, Germania e Austria.

La foto con il volto insanguinato non è reale. Damiano, durante una pausa dalle prove, si è divertito a a stuzzicare i fan creando la foto con degli appositi filtri. Oltre a mostrarsi con il sangue sul viso, si è anche mostrato in versione angelica utilizzando sempre dei filtri.

Nella foto che vedete qui in alto, invece, Damiano regala una sua foto con dei filtri illuminanti che gli rendono anche gli occhi più chiari. Il frontman dei Maneskin, dunque, non smette di stupire e, dopo aver cambiato look, si diverte a giocare con i filtri di Instagram mostrandosi in più versioni.