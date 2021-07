Sei una ritardataria cronica? Punta sulla semplicità delle righe azzurre e sarai al top

La camicia a righe iniziò ad essere accettata come capo d’abbigliamento classico solo sul finire del 1800. Questa fantasia, che oggi troviamo su abiti, accessori, costumi e biancheria intima, non passa mai di moda. Vediamo quali capi a righe verticali bianche e azzurre non farsi sfuggire quest’estate.

Mentre la stampa a quadretti sulle camicie è stata a lungo considerata un modo come un altro delle classi più umili di voler nascondere la sporcizia, quella a righe verticali ha avuto successo poco dopo la sua creazione, dall’inizio del Novecento. Per un look dell’ultimo minuto, con un paio di jeans o per un intero abito, se la scelta ricadrà su questi capi avrete azzeccato l’outfit!

La fantasia a righe verticali slancia e sta bene a tutte

L’abito chemisier di Marni con maniche a tre quarti, cintura in vita e scollo a V sul retro costa 686 euro in quanto già scontato del 30%. Ralph Lauren propone la camicia in cotone a righe anti-grinze con maniche lunghe al prezzo di 99 euro, un must da avere assolutamente nel guardaroba; Red Valentino ha creato i pantaloncini in cotone (ovviamente a righe) con ricamo sangallo attualmente scontati a 219 euro sul sito ufficiale del brand e la scelta diventa ardua. Se si opta per un capo unico gli accessori migliori sono un paio di sandali flat, meglio se color cuoio, ed una borsa in rafia chiara (vietati decori bizzarri e fantasie multicolore) o coordinata al sandalo.

Riguardo ai bijoux meglio prediligere l’oro giallo o, tuttalpiù quello rosa. Perfetti entrambi per il contrasto che si creerà con la base panna o avorio del vostro capo e l’abbronzatura che già avete.

Su Zalando si trova il top Saint Tropez a spalline sottili di Exclusive Hariet a 59,99 euro e, sempre restando sui siti di e-commerce più gettonati, su Asos invece a conquistarvi sarà la camicia dad fit oversize a maniche lunghe in cotone a righe azzurre e bianche che costa solo 26,90 euro.

Di abiti a camicia anche a stampa bianca e azzurra vi avevano parlato poco tempo fa e, come potete vedere nelle località di mare, sono tra le tendenze più seguite.

Anche se siete donne dallo stile estroso e siete innamorate delle tonalità del tramonto provate almeno una volta ad indossare questa tipologia di look. Il successo è più che assicurato!

Silvia Zanchi