Le unghie estive permettono abbinamenti che in altre stagioni non oseremmo mai portare sulle dita: è il momento di provare il verde acquamarina e il giallo in tutte le combinazioni possibili!

Il verde acquamarina è una particolare sfumatura di verde che si avvicina moltissimo all’azzurro: molto simile al turchese, evoca immediatamente paesaggi tropicali, cocktail e spiagge dorate.

Il giallo è invece il colore del Sole per eccellenza: richiama alla mente l’energia, la positività e la spensieratezza che tutti associamo all’estate.

Quale miglior combinazione di colori allora, per le unghie più indimenticabili dell’estate 2021?

Ecco qualche idea per abbinare il verde acquamarina e il giallo sulle unghie seguendo i principali trend di nail art di questo periodo.

Le unghie estive acquamarina e giallo saranno le più indimenticabili dell’estate

Il verde e il giallo sono due colori ad alto, anzi ad altissimo contrasto. Uno è un colore caldo (il giallo) ma l’altro non è un colore completamente freddo poiché è formato proprio a partire dal giallo e dal blu. Dal momento che uno “contiene” l’altro, questi colori stanno benissimo insieme in quasi tutte le loro sfumature, ma la preferita delle nail artist nel 2021 sembra essere quella che vede la combinazione di un giallo carico e di un intenso verde acquamarina.

Manicure classica (ma non troppo)

Dal momento che i due colori che abbiamo scelto sono di grande impatto, soprattutto quando accostati tra loro, non c’è bisogno di aggiungere molto alla manicure per creare una mano ad altissimo impatto visivo.

Basterà semplicemente stendere il colore in maniera omogenea e precisa, decidendo quale dei due si vuol far prevalere sull’altro.

In questo caso la scelta è ricaduta sull’acquamarina, steso su tutte le unghie a eccezione di una.

Naturalmente si può optare per la combinazione uguale e contraria: tutte le unghie gialle e una singola unghia acquamarina: dipende molto dai gusti e anche un po’ dal coraggio.

Se le meno coraggiose sentono il bisogno di un po’ di incoraggiamento, ecco una selezione di unghie giallo limone che sono state un vero successo negli scorsi mesi.

Giallo e verde acquamarina, ma non solo

Come si diceva, il colore verde deriva dalla combinazione di giallo e di blu. Questo significa che diverse percentuali di questo colore daranno vita a sfumature di verde differente. Per le amanti delle unghie che “sfumano” da un dito all’altro, l’ideale è una manicure glitterata che va dal giallo all’acquamarina passando per diverse sfumature di altri toni di verde.

Anche se sta benissimo sulle unghie lunghe, questo genere di manicure è perfetta per chi ha le unghie molto corte ma desidera comunque attirare l’attenzione con una manicure d’impatto che, però, deve fare necessariamente a meno di micro decorazioni e applicazioni varie per una drammatica mancanza di spazio.

Oltre il glitter: unghie iridescenti gialle e acquamarina

Le unghie iridescenti, cioè dipinte con acrilici e polveri che riflettono la luce, sono uno dei trend principali di questa stagione. Ne sono un esempio le adorabili unghie da sirena che si basano principalmente sull’abbinamento di colori come il lilla, il rosa e il verde.

Per realizzare una manicure come questa è necessario possedere unghie molto lunghe oppure applicare delle unghie finte di una certa “importanza”. Questo perché unghie di piccole dimensioni risulterebbero troppo piene con una decorazione del genere.

Un consiglio: se si hanno le dita delle mani corte e un po’ spesse (la classica mano a pagnotta, tipica dei bambini) è sconsigliabile scegliere la forma a ballerina lunga per le proprie unghie: molte donne sono convinte infatti di slanciare la forma della mano, facendola apparire più sottile e affusolata mentre, invece, il contrasto visivo è tale che finiscono per ottenere l’effetto opposto.

Unghie ombré: la parola d’ordine è “sfumare”!

Anche questo tipo di manicure sfrutta il gradevolissimo passaggio cromatico che è possibile creare partendo dal giallo fino ad arrivare al verde acquamarina o addirittura al turchese vero e proprio.

L’ombré è una tecnica che dona una particolare tridimensionalità alle unghie e dà l’impressione che siano più lunghe di quanto siano in realtà. Si tratta di un’ottima manicure per le unghie lunghe ma dà i suoi frutti anche sulle unghie corte o comunque di piccole dimensioni a causa di un letto ungueale piuttosto stretto.

Naturalmente l’ideale è utilizzare colori lucidi per dare alla manicure un risalto ancora maggiore. E se proprio si vuol strafare? Una mano di top coat glitterato e le unghie risplenderanno come non mai!