Victoria De Angelis senza veli: la foto con Ethan e Damiano è da incorniciare

Victoria De Angelis dei Maneskin continua a riscuotere consensi: la foto senza veli in piscina con Damiano ed Ethan conquista tutti.

Victoria De Angelis in piscina con Damiano David ed Ethan Torchio nel giorno off dei Maneskin sfoggia tutta la sua bellezza naturale rinunciando al reggiseno del bikini e regaland ai fans una foto da incorniciare.

Rilassati, sereni e felici per i risultati che stanno raggiungendo con la loro musica, i Maneskin si sono concessi un giorno di relax. Sul profilo Instagram ufficiale della band, tra le storie, hanno pubblicato una foto in cui Victoria non indossa il reggiseno del bikini e si gode in totale libertà la giornata di riposo insieme ai compagni d’avventura.

Victoria De Angelis senza reggiseno in piscina, i fan dei Maneskin pazzi della bassista

Capelli biondi, lunghi e leggermente bagnati che le cadono sulle spalle e sul seno, viso pulito e senza un filo di trucco e con due occhi azzurri come il cielo che ipnotizzano chiunque la guardi. Victoria De Angelis si mostra così ai fans nel giorno di riposo che i Maneskin si sono concessi dopo settimane di impegni in giro per l’Europa. In piscina, con lei, ci sono anche Damiano ed Ethan che, esattamente come la bassista, sfoggiano un look naturale e decisamente lontano da quello che hanno quando salgono sul palcoper esibirsi.

Laa foto è particolarmente piaciuta ai fans che amano l’amicizia e il forte affetto che c’è tra Damiano, Ethan, Thomas e Victoria. “Io vorrei essere Vittoria però. Semplicemente per la serenità con la quale sta insieme a loro con le ziz*e al vento 💚 credo non ci sia sensazione più bella..”, ha scritto una ragazza sui social.



Amici veri, legati da un affetto profondo e che, con gli anni li ha uniti sempre di più, i Maneskin formano una vera famiglia in cui tutti sono liberi di esprimersi come hanno dimostrato Damiano e Victoria pubblicando una foto in cui il frontman indossa intimo femminile, calze a rete e tacchi a spillo.

Victoria, poi, ha anche regalato un altro selfie ai fans in cui è davanti allo specchio coperta da un solo asciugamano bianco come potete vedere qui in basso.

Victoria, dunque, continua ad incantare i fans sia sul palco che nella vita di tutti i giorni.