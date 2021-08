Ballando con le stelle 2021, Milly Carlucci, dopo l’addio di Raimondo Todaro, si consola con un campione olimpico? Clamorosi rumors.

Milly Carlucci, dopo l’addio di Raimondo Todaro, potrebbe consolarsi con un campione olimpico che potrebbe diventare un concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle 2021. Sin dalla prima edizione, Milly Carlucci ha sempre provato a soddisfare i gusti delle varie fasce di pubblico evitando, comunque, di prendere concorrenti che avessero già partecipato ad altri reality.

In ogni edizione, inoltre, c’è sempre stato un concorrente sportivo. Nel corso della varie edizioni sono stati davvero tanti gli atleti che si sono trasformati in ballerini come gli ex calciatori Stefano Bettarini, Christian Panucci, Bobo Vieri e Marco Del Vecchio, ma anche atleti di altri sporti come Amaurys Perez, Igor Cassina, Fiona May ed Elisa Di Francisca.

Anche quest’anno ci sarà sicuramente uno sportivo tra i concorrenti, ma chi sarà?

Ballando con le stelle 2021: arriva Marcell Jacobs?

Secondo alcune indiscrezioni, tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2021 potrebbe esserci l’ex calciatore Fabio Galante. Tuttavia, l’ultimo nome che sta già scatenando l’entusiasmo dei fans è quello di Marcell Jacobs, l’uomo più veloce del mondo dopo la vittoria della medaglia d’oro nel 100 mt delle Olimpiadi di Tokyo.

A scatenare i rumors sono le recenti dichiarazioni della compagna di Marcell Jacobs. Nicole Danza, infatti, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, parlando del futuro del compagno con cui ha avuto due figli, ha ammesso che apprezzerebbe vederlo a Ballando con le stelle, una trasmissione che ama in modo particolare.

“Quel programma mi piace un sacco. Credo che lui sia adatto, è un bel ragazzo, viene molto bene nelle foto. Ha una vasta scelta per poter spopolare ovunque”.

Marcell Jacobs, dunque, farà parte del cast di Ballando con le stelle 2021? Milly Carlucci, dopo la decisione di Raimondo Todaro di lasciare il programma, si concolerà avendo tra i concorrenti l’uomo più veloce del mondo? Per ora si tratta di semplici indiscrezioni, ma il nome di Marcell Jacobs ha già scatenato l’entusiasmo dei fans del programma.