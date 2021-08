Dimmi che musica ascolti e troverai la felpa per l’estate più adatta a te

Da indossare durante il viaggio o da mettere in barca al tramonto, o ancora la sera in spiaggia mentre un dj – o un ragazzo figo con la chitarra – suona in sottofondo ed un drink (alcolico) ghiacciato è pronto sul tavolo… La felpa è un must-have in ogni valigia, meglio se oversize o multicolor. Segui il tuo stile.

Ormai per quanto si abbia un genere preferito nell’abbigliamento, contrariamente ai gusti musicali (che difficilmente cambieranno nel corso della vita), si può spaziare da un mood all’altro giocando con i vari stili. Per le felpe vale l’essere fluide quindi scopriamo oggi alcuni brand, suddivisi per categoria e passione, da comprare nel web. Scegli la tua preferita in base alla musica che ascolti o sorprendi gli amici con qualche novità.

Sei sempre armoniosa con la felpa adatta a te

Se ti piacciono la danza e la musica classica c’è la felpa blu notte di Repetto. Si tratta di un capo intramontabile del guardaroba sportivo. Il taglio leggermente sciancrato e il logo “R” in rilievo donano un tocco moderno e informale. Il tessuto in jersey neoprene è morbido e confortevole. Costa 100 euro. Sei una ragazza jazz? Allora amerai sicuramente il pullover in felpa di Ralph Lauren. Si tratta di una raffinata rivisitazione del classico pullover di Polo al quale è conferito un aspetto vissuto molto elegante. Il prezzo è di 135 euro ed è disponibile in bianco, blu e nero.

Per le fedelissime a Britney Spears o Taylor Swift (country) la tendenza è quella del pop forever. Patrizia Pepe punta su felpe casual chic con polsini e orlo dritto in più colori ma sempre a tinta unita e con il maxi logo Fly fatto con paillettes bicolor. L’alternativa è Pepe Jeans dove, con meno di 60 euro si trovano capi romantici e luccicanti.

Ad un animo rock, oltre all’intramontabile total black si consiglia di seguire il mood tie-dye. Le super modelle made in U.S.A. lo sanno bene e non perdono occasione per mostrarsi così. Il brand Vicolo ha creato una felpa basic con scollo rotondo in bianco e rosaa 76,50 euro che si trova però scontata a 38,25 euro!

Insomma, molta scelta e tanta voglia di sperimentare immagino. Tuffatevi nei saldi e troverete una nuova felpa da sfoggiare con le amiche.

Silvia Zanchi