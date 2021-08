By

Grande novità per Clio Make Up! La famosa truccatrice, youtuber e conduttrice televisiva ha fatto un annuncio su Instagram che ha entusiasmato i fan. Scopri tutti i dettagli sulla notizia inaspettata!

Clio Zammatteo, conosciuta da tutti come Clio Make Up, è una famosissima truccatrice e youtuber originaria di Belluno. La bellissima 39enne ha costruito un impero facendosi strada nel mondo del make up e della beauty care.

Molte di noi, almeno una volta, hanno visto uno dei suoi tutorial per avere consigli preziosi su come valorizzare al meglio occhi, labbra, mani, sopracciglia etc. Insomma, quando si parla di bellezza, Clio Make Up ha sempre la risposta giusta!

L’imprenditrice di talento, fondatrice del marchio di cosmesi ClioMakeUp, si divide tra New York e l’Italia. E’ seguitissima sul suo canale Youtube (200 milioni di visualizzazioni totali) e su Instagram, dove vanta un seguito di oltre 3 milioni di follower.

Tra i suoi più grandi successi c’è anche un il blog CLIOMAKEUP, con articoli d’approfondimento su tutto ciò che riguarda trucco, bellezza, benessere, dieta e wellness e molto altro ancora.

Clio è anche un volto noto della tv. Nel 2012 ha condotto il programma televisivo Clio Make Up su Real Time. Grazie alla sua fama internazionale, costruita nel tempo con passione, impegno e determinazione, ha ottenuto collaborazioni con grandi marchi come Vogue e Pupa.

Clio è anche molto attenta ai temi d’attualità. Recentemente si è unita al coro di altre imprenditrici sull’uso eccessivo di filtri nelle foto. “La leggerezza con cui si usano i filtri mi fa paura” – ha dichiarato sui social. La blogger invita tutti ad accettarsi per come si è.

Sulla vita sentimentale di Clio sappiamo quasi tutto. E’ sposata con il game designer Claudio Midolo dal quale ha avuto due figlie, Grace e Joy. Dopo 12 anni trascorsi a New York, la beauty influencer ora vive in Italia.

Le cifre che guadagna sono da capogiro: nel 2019 la sua azienda ha fatturato circa 6 milioni di euro. L’imprenditrice è un vulcano di idee e non si ferma mai! Su Instagram ha fatto un annuncio inaspettato, che ha mandato i fan in delirio. Ecco qual è la notizia bomba!

Clio Make Up: la sua vita da favola in una docu-serie!

E’ in arrivo una docu-serie intitolata ‘Clio backhome’ che racconta la vita da sogno di Clio Zammateo. Tutti i fan potranno seguirla a partire dal prossimo 3 settembre su Discovery Plus.

La docu-serie ripercorrerà le tappe salienti del successo dell’imprenditrice bellunese. In effetti sono cambiate molte cose da quando, nel 2008, caricava e condivideva su Youtube il suo primo video tutorial. Da allora ne ha fatta di strada!

LEGGI ANCHE –> Ecco come ha fatto Clio Zammatteo a perdere ben 20 chili: scopriamo la dieta della blogger

Clio Make Up si è costruita da sola, con tanti sacrifici ed ha realizzato il sogno di molti: trasformare una passione in un lavoro stabile. E’ un esempio da seguire per tutti i giovani che si avvicinano con entusiasmo al mondo della beauty care!

Pian piano la make up artist ha consolidato il suo successo, arrivando a firmare persino la sua prima linea di prodotti cosmetici. Di recente ha anche svelato il segreto della sua nuova forma fisica. E’ più bella che mai! “Il percorso vi porterà ad una pace mentale” – ha dichiarato.

Nella docu-serie, probabilmente, si farà riferimento anche a questo suo percorso di trasformazione fisica. In più, è certo che si parlerà del suo ritorno in Italia, come già si intuisce dal titolo ‘Clio Backhome’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clio (@cliomakeup_official)

Insomma, non resta che attendere la puntata d’esordio che, sicuramente, farà un boom di ascolti.