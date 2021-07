Clio Zammatteo in arte ClioMakeUp ha perso ben 20 chili dopo la seconda gravidanza in cui era arrivata a pesare 90 chili: ecco la dieta della blogger.

Un percorso nutrizionale grazie al quale Clio Zammatteo ha perso 20 chili dopo essere arrivata a pesarne quasi 90 in seguito alla seconda gravidanza. La blogger in un video su Youtube si è raccontata spiegando che “non esiste una formula magica per dimagrire ma tanta forza di volontà”.

In particolare la blogger conosciuta anche come ClioMakeUp, ha spiegato di aver messo su peso perché sfogava sul cibo lo stress, tenendo un’alimentazione scorretta. Un problema del resto comune a tante donne.

Clio Zammatteo, da sempre esempio di body positive, ha iniziato questo percorso ormai da diversi mesi, fatto di dieta e allenamento, e i risultati non si sono fatti attendere. Scopriamo di più sulla dieta seguita dalla blogger esperta di make up.

Ecco la dieta di Clio Zammatteo che le ha permesso di perdere 20 chili

“Non esiste una formula magica per perdere peso, ma tempo, tanta forza di volontà, un’alimentazione sana e attività fisica”. Con queste parole Clio Zammatteo in arte ClioMakeUp ha spiegato il percorso nutrizionale che ha intrapreso aggiungendo anche che: “Soprattutto è importante essere felici con se stessi, senza rinunciare a qualche sfizio”.

Con oltre 3 milioni di follower su Instagram e più di 1,3 milioni di iscritti al canale Youtube la blogger si è raccontata a cuore aperto spiegando il suo percorso ma partendo addirittura dall’infanzia. Mettendo in campo tutta la sincerità ha raccontato il suo rapporto con il cibo sin da quando era una bambina, non negando che a lei è sempre piaciuto mangiare, ma mangiava male.

Ha spiegato che nella sua vita ha sempre avuto alti e bassi, momenti in cui saliva con il peso e altri in cui scendeva. E poi di essere stata sin da piccola una bambina in sovrappeso. Quindi la presa di coscienza in seguito ai commenti degli altri fino allo sfogare lo stress sul cibo.

Arrivata però a pesare 90 chili, dopo la seconda gravidanza, Clio ha deciso di affidarsi alle cure di una figura che potesse guidarla in un percorso nutrizionale. La dottoressa che la segue è greca e si chiama Maria Papavasileiou. “Ero arrivata a un livello chiamato obesità” – ha raccontato apertamente la blogger – pesavo 90 chili ma sono alta 1,58 centimetri”.

Ma cosa mangia di preciso Clio Zammatteo? La blogger ha spiegato di non seguire una dieta da fame. Non ha tagliato del tutto i carboidrati, o meglio quelli raffinati sì, ma mangia molti più cibi integrali. Inoltre, ha aggiunto alla dieta cibi che prima non consumava come lenticchie, farro e riso venere.

Inoltre ha diminuito le dosi, se prima mangiava un piatto di riso da 140 grammi ora ne mangia 70 grammi aggiungendo tante verdure ed evitando il grana. La sua dieta poi prevede anche molte verdure, frutta e proteine. Ma contrariamente a quanto si possa pensare non è una dieta solo proteica, anzi di carne ne mangia pochissima.

Uno stile di vita nuovo e sano che unito anche all’allenamento, attualmente riesce ad allenarsi 3-4 volte alla settimana, l’hanno portata da ottobre dello scorso anno a perdere ben 20 chili.

In questo modo Clio Zammatteo ha ritrovato la serenità che è quello che conta per stare bene con se stessi e con il proprio corpo.