Cordon bleu perfetto: i trucchi che lo renderanno unico

Scopri come realizzare un cordon bleu praticamente perfetto. Tutti i trucchi che devi assolutamente conoscere per un secondo piatto strepitoso.

Il cordon bleu è una di quelle pietanze che non si può non amare. Croccante fuori e con un ripieno morbido e filante, rappresenta infatti un momento di puro appagamento per il palato. Amato sia dai bambini che dagli adulti che amano la buona cucina, è un secondo che porta sempre una certa allegria in tavola ma che per svariati motivi si finisce quasi sempre con l’acquistare già pronto. Il motivo è più che semplice e riguarda una certa difficoltà nella sua preparazione.

In caso di errori, infatti, il rischio è quello di trovarsi con un secondo che si apre in cottura perdendo parte del suo condimento o che risulta poco morbido al suo interno e secco invece che croccante all’esterno. Tutti problemi che si possono evitare grazie ad alcuni trucchi che renderanno la ricetta del cordon bleu molto più semplice e che faranno la gioia di chi ama l’idea di poterlo preparare in casa. Unico modo per unire il suo incredibile gusto alla presenza di ingredienti sani e genuini.

Cordon bleu: i trucchi da conoscere per un risultato eccezionale

Che si sia alle prime armi in cucina o con una certa esperienza alle spalle, il cordon blue è visto da sempre come una preparazione difficile e riservata a chef e cuochi provetti. La verità è che basta mettere in atto alcune piccole astuzie per poter contare su un piatto unico ed in grado di conquistare tutti.

Uno di quelli che possono far fare una gran bella figura con amici e parenti e che, cosa più importante, possono riempire d’orgoglio ed offrire un’esperienza di gusto davvero unica. Scopriamo quindi, quali strategie vincenti applicare durante la sua preparazione.

Scegliere ingredienti di qualità

Sembrerà una frase fatta ma la scelta degli ingredienti è decisamente importante. Dalla carne al ripieno, ogni singolo elemento non dovrà essere lasciato al caso. Nello specifico è importante che tutti gli ingredienti siano in armonia tra loro, che siano di qualità al punto da sentirsi singolarmente e che rendano bene in cottura. Per fare un esempio, se si vuole usare la mozzarella è importante non sceglierla acquosa. Detto ciò, l’emmenthal è decisamente più consigliato in quanto in grado di fondersi senza perdere acqua. E tutto donando una certa morbidezza al ripieno.

Partire da fette sottili

Che ci si faccia guidare dal negoziante di fiducia o si scelga di fare da soli, le fette devono essere molto sottili. In questo modo sarà più facili richiuderle su se stesse ed evitare che si aprano in cottura. Un errore molto comune e che in questo modo si può arginare facilmente. Se non si ha un batticarne si può usare qualsiasi oggetto pesante purché prima ci si premuri di inserire la carne in un sacchetto da gelo. In questo modo si lavorerà con ordine e si otterrà anche un risultato migliore.

Curare per bene il ripieno

Abbiamo già visto come la scelta degli ingredienti sia fondamentale per un cordon bleu perfetto. A ciò si unisce anche la loro disposizione. Meglio evitare di disporli a casaccio ma creare una sorta di scrigno con il prosciutto. Avvolgendolo attorno al formaggio si faciliterà la cottura ed eviterà quasi del tutto il rischio di vederlo perdersi in cottura. Un piccolo espediente che renderà questo secondo ancora più buono.

Impanare nel modo corretto

Per un cordon bleu che si rispetti la panatura deve essere doppia e spessa. In alternativa si deve abbondare con la prima e scegliere un pan grattato a grana grossa, che risulti quindi croccante una volta cotto. Per il resto basta seguire le regole base della corretta panatura che prevedono l’immersione del cordon bleu in farina, uovo e, per finire, pangrattato.

Aver cura della cottura del cordon bleu

Ora, su questo punto ci sono scuole di pensiero diverse. Per alcune il cordon bleu andrebbe sempre e solo fritto in abbondante burro. In tal caso è meglio scegliere il ghee o quello chiarificato e tuffare il cordon bleu in olio ben caldo. La verità è questo secondo può essere cotto anche al forno in friggitrice ad aria. Certo, il risultato sarà ovviamente diverso ma risulterà comunque buono e farà la gioia di chi essendo a dieta non si troverà costretto a privarsene del tutto.

Preparando il cordon bleu seguendo questi trucchi nel modo corretto e senza inutili ansie sarà possibile ottenere un secondo piatto praticamente perfetto e che non ha nulla da invidiare a quello del ristorante. Un secondo piatto ideale se si hanno ospiti a cena o se si desidera, più semplicemente, riservare una piccola coccola ai propri cari. Coccola che, inutile dirlo, sarà più che apprezzata.