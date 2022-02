Brodo di pollo meno grasso? Ecco i trucchi che non conosci

Brodo di pollo: i trucchi che devi assolutamente conoscere per realizzarlo nel modo perfetto e sopratutto, meno grasso.



Il brodo di pollo è uno dei piatti più apprezzati in inverno. Consigliato spesso quando si ha l’influenza o ci si sente poco bene, vanta infatti proprietà nutritive molto particolari ed in grado di portare subito un piacevole senso di sollievo. Inoltre, consumarlo mentre fuori fa freddo rappresenta per molto un momento di comfort impagabile.

Un vero cibo che tutti amano, insomma. Eppure, anche il brodo di pollo può riservare qualche sorpresa. Spesso, infatti, tende a risultare troppo grasso rendendone il consumo meno piacevole di quanto si vorrebbe. Un problema a cui molti non sanno porre rimedio e che è invece evitabile mettendo a punto alcuni semplici trucchi durante la sua preparazione. Trucchi che oggi vi sveleremo al fine di rendervi la vita più facile in cucina.

Brodo di pollo meno grasso: ecco come ottenerlo

Quando si ha voglia di gustare un brodo di pollo, una delle caratteristiche delle quali si ha maggiormente bisogno è quella che riguarda la leggerezza. Si tratta infatti di un alimento che risulta perfetto sia per insaporire diverse pietanze che per essere aggiunto alla pasta o per essere bevuto anche da solo. Per questi motivi, è indispensabile che non risulti troppo grasso.

Un problema che per molti sembra impossibile da risolvere e che invece si può aggirare con dei semplici trucchi che una volta appresi risulteranno più semplici che mai. Ecco, quindi, i più importante da segnarsi e non dimenticare più.

Non aggiungere olio. Per quanto secondo molti un buon brodo abbia bisogno di olio, ciò non vale in alcun modo per quello di pollo. Essendo già grasso di suo è infatti in grado di essere saporito senza alcuna aggiunta se non quella di un po’ di sale e, se proprio lo si desidera, di qualche spezia. È quindi molto importante ricordarsi di non aggiungere mai olio durante la cottura e, ovviamente, nemmeno dopo. In questo modo si potrà contare su un brodo di pollo davvero leggero e piacevole in ogni circostanza.

Togliere la pelle. Forse non tutti lo sanno ma ciò che dona grassezza al brodo di pollo è la pelle di quest’ultimo che in cottura tende a rilasciare la sua parte grassa rendendo il brodo spesso fin troppo ricco. Per ovviare a questo problema ed evitare di doverci pensare dopo la soluzione è molto più semplice di quanto si pensi. Basta infatti togliere la pelle prima di passare alla cottura. In base al risultato desiderato si può scegliere se toglierla solo a metà del pollo o a tre quarti. E se si desidera un brodo davvero magro si può optare per il toglierla tutta e, solo in quest’ultimo caso, decidere se aggiungere un pizzico d’olio alla fine.

Conservare il brodo in frigo per una notte. Se si scopre troppo tardi di aver lasciato troppa pelle e di avere un brodo ancora grasso si può conservare lo stesso in frigo per una notte. La parte grassa tenderà infatti ad assumere una forma gelatinosa e sarà così più semplice da eliminare. In alternativa si può usare una schiumarola o un colino per sgrassare il brodo più possibile. E, qualora quest’ultimo dovesse servire subito lo si può diluire con un po’ d’acqua calda o con altro brodo realizzato solo con pollo privo di pelle. In questo modo l’effetto sarà più leggero e piacevole da gustare.

Mettere a punto questi semplici trucchi consentirà di ottenere un brodo di pollo che sia buono e adatto sia ad accompagnare pietanze di ogni tipo che per essere consumato da solo, magari in tazza per scaldarsi nei lunghi pomeriggi invernali.

Un brodo meno grasso risulterà anche abbastanza sano da poter essere assunto più spesso e senza grandi problemi e si rivelerà adatto anche a chi è a dieta e si trova solitamente costretto a scartare l’idea di berlo.

Ciò che conta è ricordarsi prima i passaggi da seguire e non allarmarsi nel caso in cui qualcosa vada storto. Al massimo si avrà infatti più brodo del previsto e tutto senza dovervi rinunciare.