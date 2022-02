Il pane integrale non lievita? Ecco i trucchi che devi conoscere

Scopri come evitare i problemi del pane integrale che non lievita grazie a dei trucchi che ti cambieranno la vita.

Chi ama il buon pane, sa bene come prepararlo in casa sia tutta un’altra cosa. Oltre a fare economia si può infatti contare su un prodotto ricco di ingredienti sani, dal sapore più buono e tradizionale e dall’aspetto piacevole alla vista. Un pane di cui vantarsi con i propri amici mostrando le proprie abilità in cucina ed offrendo, al contempo, un prodotto di qualità. Una possibilità che può diventare un po’ più complessa quando, nel tentativo di realizzare cibo che sia anche sano, si sceglie di cimentarsi nella preparazione del pane integrale.

Questo tipo di farina infatti, è ricca di fibre e di crusca che la rendono più pesante e, tra le altre cose, contiene meno glutine. Cosa che può portare ad una lievitazione difficile e a risultati non sempre piacevoli. Per fortuna, ci sono però delle astuzie che se messe in atto possono aiutare a risolvere il problema. Scopriamo quindi quali sono i trucchi per ottenere un pane integrale ben lievitato e tutto da gustare.

Pane integrale: i trucchi per ottenere una buona lievitazione

Quando si desidera preparare del pane integrale, è molto importante cercare di capire come muoversi al fine di non andare incontro a risultati poco edificanti. Tra tutti i pani, si tratta infatti di uno dei più complessi da realizzare.

D’altro canto, preparare del pane integrale è un buon modo per prendersi cura della propria famiglia. E dovervi rinunciare solo per qualche difficoltà nella lievitazione sarebbe un vero peccato. Scopriamo quindi quali trucchi mettere in atto per ottenere un buon pane integrale evitando i problemi più ricorrenti.

Incorporare aria. Quando si impasta la farina integrale, che lo si faccia a mano o con l’impastatrice, è molto importante incamerare quanta più aria possibile. Si tratta infatti di un modo per aiutare l’impasto a farsi soffice e a restare quanto più possibile alto e gonfio. In questo modo si aiuterà quindi il pane (o anche qualsiasi altro tipo di lievitato) a crescere nonostante le ovvie difficoltà che ormai conosciamo.

Mescolare le farine. Se oltre ad un problema di lievitazione, si riscontra il problema di un sapore che non è gradito a tutti, si può scegliere di mescolare la farina integrale con quella bianca. Basta infatti inserire un quarto di farina bianca per ottenere una lievitazione più semplice cambiando anche sapore e aspetto al nostro pane. Certo, il prodotto finale sarà meno sano rispetto ad uno del tutto integrale ma rappresenta una buona via di mezzo per chi, altrimenti, resterebbe fedele sempre e solo al pane interamente bianco. Anche una farina di ceci o di legumi (in questo caso ne bastano piccolissime quantità) può fare la differenza. Il sapore rimarrà neutro ma il pane avrà un sostegno maggiore e si eviterà di vederlo crescere per poi cadere su se stesso.

Aggiungere del limone. Come si fa ormai spesso per le torte, aggiungere del succo di limone all’impasto aiuta a rafforzare la maglia glutinica rendendola più resistente. Ciò aiuta di gran lunga la lievitazione di un pane interamente integrale e tutto senza comprometterne il sapore finale. Un buon modo per non andare incontro ai problemi già noti e per ottenere un ottimo pane da condividere in famiglia e da presentare con orgoglio ai propri ospiti.

Preparare un buon pane che sia anche sano grazie alla presenza di farina integrale, è sicuramente un buon modo per prendersi cura del proprio benessere e di quello dei propri cari. E tutto senza dover rinunciare al sapore. Anzi, ci sono preparazioni per le quali il pane integrale si rivela del tutto più buono di quello bianco.

Basti pensare ad una fetta di pane nero a colazione da accompagnare con del burro e della marmellata (ancor meglio se fatta in casa). O a dei crostini per arricchire una vellutata di zucca. Le possibilità sono infinite. Ed una volta messi a punto i trucchi per ottenere un buon pane integrale, si avrà solo l’imbarazzo della scelta.