Bronze Makeup per occhi marroni: il trucco più sensuale per l’estate

L’estate sta per arrivare e la nostra pelle presto godrà dei raggi del sole regalandosi un colore ambrato. Il bronze makeup per occhi marroni, sarà il trucco perfetto per un look mozzafiato e uno sguardo magnetico.

La donna mediterranea porta il sole dentro e anche sulla pelle. La pelle ambrata, gli occhi marroni e i capelli scuri sono i tratti che contraddistinguono il fascino latino. Per esaltare questo tipo di bellezza il makeup dovrà essere studiato con colori e texture specifici.

Il bronze makeup per occhi marroni, sarà uno dei trend che le donne continueranno ad amare ma si vestirà di sfumature dorate e di linee decise, trasformando ogni donna in una dea.

Bronze makeup per occhi marroni: i prodotti indispensabili

Per realizzare un impeccabile bronze makeup occhi, saranno indispensabili un primer, per preparare la base agli ombretti, una palette di ombretti dai colori naturali in cui siano presenti il marrone, il prugna chiaro, il taupe in versione opaca e il bronzo, il rame, il vaniglia e l’oro in versione shimmer.

L’eyeliner, sia in gel che liquido sarà indispensabile per rendere l’occhio magnetico e super sensuale, così come saranno fondamentali un mascara molto performante e delle ciglia finte.

La matita nera servirà per disegnare le rime interne dell’occhio e realizzare una bellissima bordatura.

Per terminare il makeup viso, via libera a fondi, ciprie, illuminanti, bronzer e blush, mentre a vestire le labbra sarà un rossetto nude e matte.

Se si vuole evitare l’utilizzo di una base viso troppo pesante, si potranno utilizzare una crema colorata o una BB Cream.

L’effetto finale del makeup sarà spettacolare e in grado di esaltare la naturale bellezza di ogni donna castana.

Come realizzare un meraviglioso bronze makeup: il video tutorial!

Siete pronte ad innamorarvi di quello che diventerà il vostro trucco occhi preferito? Ecco come realizzarlo passo dopo passo.

Seguendo il video tutorial della bravissima e bellissima makeup artist del canale YouTube “Sarahy Delarosa”potrete realizzare un bronze makeup per occhi marroni davvero bellissimo, perfetto da sfoggiare di giorno, magari evitando le ciglia finte, ma anche alla sera in occasione di una serata romantica.