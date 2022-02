Emma Marrone, la dichiarazione d’amore prima di Sanremo 2022

Emma Marrone si lascia andare ad una dichiarazione d’amore pubblica prima di salire sul palco del Festival di Sanremo 2022.

Emma Marrone è pronta a salire sul palco del Festival di Sanremo 2022, ma prima pubblica una dedica d’amore speciale e importante che ha emozionato tutti i suoi fan, felici di rivederla in gara alla kermesse musicale italiana più famosa nel mondo. Emma si esibirà per la prima volta durante Sanremo 2022 mercoledì 2 febbraio. Quello di oggi, tuttavia, è un giorno comunque importante per la cantante salentina che, sui social, ha dedicato parole importanti ad una delle persone fondamentali della sua vita.

Felice e serena, Emma si sta godendo la sua nuova avventura a Sanremo che arriva dopo grandissimi successi discografici e cinematografici che la cantante ha raggiunto negli ultimi anni. A gioire con lei per i successi conquistati sono non solo i fan, ma soprattutto la sua famiglia e, alla vigilia di un debutto così importante, Emma ha dedicato parole speciali ad una delle persone più importanti della sua vita.

Emma Marrone: la dedica speciale alla mamma prima del debutto sul palco di Sanremo 2022

Emma Marrone non ha potuto festeggiare fisicamente il compleanno di mamma Maria che compie gli anni oggi. Per farle sentire tutto il suo amore, direttamente da Sanremo, l’artista ha pubblicato sui social una foto in cui è in sua compagnia scrivendo una meravigliosa dedica.

“Mamma mi diceva sempre siamo come angeli. Buon compleanno amore mio grande! Sei una donna straordinaria… Ti amo da vivere”, ha scritto la Marrone sotto la foto che vedete qui in alto.

Quello tra Emma e i genitori è un rapporto davvero speciale. Dopo aver ereditato la passione per la musica da papà Rosario che la segue spesso quando viaggia per lavoro, Emma ha sempre potuto contare sull’appoggio incondizionato della sua famiglia. Pur essendo sempre molto impegnata, prova a ritagliarsi del tempo per tornare in Puglia, farsi coccolare da mamma Maria, papà Rosario e dal fratello e tornare a lavoro ancora con più energie.

“Roma mi ha adotatta, ma spesso mi manca il calore del mio paesino, la quotidianità con la mia famiglia. In questi anni mi sono persa tanti compleanni e matrimoni, e questo un po’ mi pesa […] Adoro i miei genitori, ora non li vedo da un sacco di mesi. Alla mia famiglia devo tutto. Mi hanno sempre rispettata e ascoltata, mai giudicata. Mi hanno insegnato a rispettare ciò che è intorno a me”, dichiarava nel 2020 in un’intervista rilasciata a Verissimo.