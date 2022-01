Brodo di verdure corposo e saporito? I trucchi che fanno la differenza

Scopri quali sono i trucchi indispensabili per ottenere un brodo di verdure che sia al contempo corposo e saporito.

Il brodo di verdure è da sempre una preparazione molto importante per la nostra cucina. Si tratta infatti sia di una base in grado di insaporire piatti di ogni tipo che di una pietanza ottima da gustare quando fa freddo o nelle occasioni in cui, più semplicemente, si ha bisogno di una coccola.

Nonostante sia una delle prime preparazioni in cui ci si cimenta, la maggior parte delle persone fa sempre una certa fatica nel prepararne uno che sia davvero buono. Sopratutto se, come giusto che sia, si cerca di realizzarlo al naturale e quindi senza l’aggiunta di insaporitori artificiali.

La verità è che come per quasi ogni ricetta, anche il brodo di verdure prevede dei trucchi che bisogna conoscere e che una volta appresi faranno la differenza nel risultato. Ed oggi, ci occuperemo proprio di quelli che sono in grado di renderlo sia corposo che estremamente saporito.

Brodo di verdure: i trucchi per un risultato semplicemente perfetto

Un buon brodo di verdure deve saper essere leggero ma al contempo abbastanza corposo da avere carattere e con un sapore che sia inconfondibile e che faccia venir voglia di gustarne ancora. Per realizzarlo, quindi, non basta mettere insieme alcune verdure.

Ciò che conta davvero è conoscere alcuni trucchi basilari e metterli in atto con sapienza e pazienza. Solo così si potrà contare su un risultato così buono da rendere ogni piatto più gustoso e da dar vita a brodi che tutti vorranno provare. Ecco quindi cosa c’è da sapere prima di mettersi ai fornelli per preparare un buon brodo vegetale.

Abbondare con gli ingredienti. Affinché un brodo di verdure sia gustoso e corposo al punto giusto da invitare all’assaggio è importante abbondare con gli ingredienti. Meglio evitare l’opzione di mettere insieme due o tre verdure e cercare di inserirne quante più possibile, prestando però attenzione a scegliere quelle che stanno maggiormente in armonia.

Inserire verdure speciali. Ogni buon brodo di verdure prevede verdure speciali che siano in grado di rilasciare amidi o pectina e che pertanto siano in grado di contribuire nel renderlo più denso e saporito. Tra le tante non vanno assolutamente dimenticate le patate o le melanzane. Entrambe in grado di donare corpo al brodo e di insaporirlo in modo del tutto naturale.

Usare i legumi. L’uso di legumi all’interno di un brodo renderà lo stesso più denso. Anche solo inserirli attraverso un colino per poi toglierli a fine cottura, contribuirà a donare sapore e corpo al brodo. Un buon esempio sono ad esempio le lenticchie ma si può optare anche per dei fagioli. Gusto ed aspetto ne risentiranno in modo estremamente piacevole.

Aggiungere del riso. Anche l’amido del riso può fare tanto nella preparazione di un buon brodo. Come per i legumi si può scegliere di aggiungerlo alla cottura mediante in colino in modo da rilasciarne le proprietà e, ovviamente, l’amido. Una volta cotto il tutto lo si potrà usare per una buona minestra, ovviamente da realizzare con il nostro brodo.

Non dimenticare le spezie. Non tutti lo sanno ma oltre a donare sapore, le spezie possono dare anche più corpo alle pietanze alle quali si sceglie di accompagnarle. Nel caso di un brodo vegetale, la curcuma può offrire al brodo la densità che gli serve mentre l’aglio o lo scalogno essiccato possono donare quel piacevole senso di salato che spesso viene a mancare a causa della mancanza del dado. Il tutto per un brodo che sarà naturalmente sano e ricco di sapore.

Questi semplici trucchi possono fare davvero la differenza nella preparazione del brodo ed offrire le basi per un piatto in grado di ottenere successo sia se gustato da solo che se inserito nella preparazione di altre pietanze. Un brodo che diventerà la base della propria cucina proprio grazie alla facilità con la quale si dimostrerà sempre in grado di donare sapore e corpo ad ogni piatto.

