Anna Valle è una delle attrici più talentuose della sua generazione. Con la sua bellezza ha incantato tutto il pubblico italiano. Ma vi ricordate com’era Anna Valle ai tempi di Miss Italia? Una vera bellezza acqua e sapone!

Anna Valle è un’attrice da molti anni sulla cresta dell’onda, amata dai più importanti registi italiani. Ecco com’è cambiata dai tempi di Miss Italia.

Benché sia nata a Roma, Anna si è trasferita molto giovane con la madre e la sorella in Sicilia, a Lentini, in seguito alla separazione dei genitori. In quegli anni ha fatto la sua prima esperienza a teatro recitando una commedia di Aristofane al Teatro greco di Siracusa.

Com’era Anna Valle ai tempi di Miss Italia

Dopo il liceo Anna ha iniziato a frequentare l’università di Catania, più precisamente la facoltà di giurisprudenza. Ha interrotto però molto presto gli studi dopo la vittoria a Miss Italia 1995.

Nello stesso anno ha partecipato a Miss Universo 1996 e al videoclip della canzone Giovane amante mia di Gianni Morandi. E così le si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo.

Ha iniziato in quel periodo a studiare recitazione al Teatro blu di Roma, venendo presto scelta per un ruolo da protagonista nella fiction TV Commesse (1999), con Sabrina Ferilli e Nancy Brilli.

Negli anni ha poi preso parte a film e serie TV di successo come Cuore, Augusto e Soraya, Le stagioni del cuore, Callas e Onassis, Fuga per la libertà – L’aviatore e Nebbie e delitti 3. Nel 2010 ha inoltre preso parte alla miniserie Atelier Fontana – Le sorelle della moda, in cui ha interpretato una delle tre stiliste Fontana.

Ultimamente l’abbiamo vista al festival di Sanremo 2022, dove l’attrice ha presentato la fiction Lea – Un nuovo giorno.