Make up, perché lo usiamo? Ce lo rivela la scienza

Make up, alcune di noi non ne possono fare a meno, ma secondo la scienza c’è un buon motivo che ci spinge a metterlo.

Quasi la metà delle donne non ama uscire di casa senza trucco. La ricerca condotta dal Journal of Cosmetic Science, ha scoperto le ragioni principali che ci portano a truccarci.

La prima ragione è il camuffamento. Ebbene sì, le donne che sono ansiose e insicure tendono a usare il trucco per apparire meno evidenti.

La seconda motivazione riguarda invece, non a sorpresa, la seduzione. infatti, le donne che vogliono essere più attraenti tendono ad usare il make up per essere più sicure, socievoli ed assertive.

Secondo le donne intervistate, la metà pensa che, senza trucco, non riesca a guadagnare quella sicurezza necessaria per affrontare la giornata e confrontarsi con le altre persone. Però dietro a queste motivazione, come potete immaginare, si sono anche motivi scientifici. Scopriamoli insieme.

Make up e scienza, cosa hanno in comune?

Le donne si sono spesso sentite dire, anche fin dalla giovane età, che per avere successo in tutto, dagli appuntamenti ai colloqui di lavoro, devono essere belle, ma alla base di ciò non c’è solo la concezione culturale.

Secondo l’Association for Psychological Science, le persone attraenti sono trattate in modo più favorevole in ogni singolo aspetto della vita, dagli appuntamenti ai lavori ai processi penali.

I ricercatori hanno inoltre scoperto le due caratteristiche universali che contribuiscono all’attrattività del viso di una donna:

La quantità di contrasto di colore intorno agli occhi e alle labbra

Le donne tendono naturalmente ad avere labbra più scure e la pelle intorno agli occhi. Quindi, il nostro cervello pensa inconsciamente che queste siano caratteristiche proprie di femminilità. Maggiore è il contrasto di colore tra gli occhi e le labbra di una donna e il suo tono di pelle, più è femminile e quindi più attraente dal punto di vista evolutivo. Il rossetto e l’ombretto sono dei must per il proprio make up proprio perché esaltano queste caratteristiche.

La simmetricità e l’uniformità del viso

La Association for Psychological Science spiega anche che siamo più attratti dai volti simmetrici, anche quando non possiamo percepirne la simmetria. Non so se lo sapete, ma la maggior parte dei volti sono leggermente asimmetrici: un lato può essere più largo di un altro, la forma degli occhi può presentare delle piccole differenze, uno zigomo può essere un po’ meno pronunciato ecc…

Meno presenti sono queste diversità sul viso, più viene percepito come attraente. Il trucco non fa altro che uniformare il tono della pelle, insieme all’eyeliner e al lipliner, che possono far apparire queste caratteristiche più simmetriche.

Il trucco quindi, è uno strumento efficace per apparire più biologicamente attraenti. Ma come facciamo a sfruttarlo al meglio?

Se non siete amanti del make up o magari non avete il tempo di truccarvi, basta usare del correttore o del fondotinta e il gioco è fatto. Infatti, la ricerca mostra che il fondotinta è il cosmetico che ha il maggiore impatto su come le donne vengono percepite. Questo è particolarmente importante nell’ambito lavorativo, perché, secondo la ricerca, le donne che si truccano hanno guadagni più alti e una possibilità maggiore di essere promosse.

Se avete il tempo, l’energia, potete migliorare l’impatto del vostro trucco seguendo questi semplici consigli: