Il dramma di Eleonora Daniele

La conduttrice TV Eleonora Daniele è stata ospite del programma Oggi è un altro giorno e ha raccontato il dramma di aver perso suo fratello Luigi quando era ancora molto giovane (aveva 44 anni) nel 2015.

Il volto di Storie Italiane ha recentemente scritto un libro dedicato proprio all’amato fratello autistico: Quando ti guardo negli occhi. Storia di Luigi, mio fratello.

Il libro è “un viaggio della memoria e dei sentimenti”, ha detto la conduttrice. “Il capitolo più toccante? La lettera a mia figlia Carlotta. La mia linea di confine. Mio fratello Luigi che ha avuto troppo poco tempo di vita e io che, alla stessa età in cui è morto, diventavo madre”.

E ha aggiunto: “Attraverso lui racconto il mondo delle diversità e disabilità… Sono sempre stata una mammina con lui. La voglia di maternità mi è tornata prepotente alla sua scomparsa. Ed è stata per me una grande scoperta…”

Eleonora e Luigi condividevano un legame davvero profondo, in grado di trascendere la morte: “Nessuno mi chiede mai chi era mio fratello pensando che l‘etichetta autistico riassuma tutto. Io sento Luigi vicino da quando ho scritto il libro per ricordarlo. Lui dai 18 anni è cresciuto in un istituto, io ero piccola, soffrivo molto perché all’improvviso lui è scomparso di casa”.

La Daniele ha scavato a fondo nei suoi ricordi per riportare alla luce chi era davvero suo fratello, al di là della malattia che lo ha afflitto quand’era in vita: “Per scriverlo ho deciso di parlare con la mia famiglia, affrontare il dolore della morte. Per ultima ho tenuto mia madre, che mi ha stupito raccontandomi la sua vita, le battaglie che aveva affrontato quando era piccola per i disagi subiti da mio fratello”.