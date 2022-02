Un San Valentino a dir poco da incubo quello di Nathaly Caldonazzo, che ha dovuto affrontare (suo malgrado) un dramma del suo passato. Ecco il dramma vissuto da Nathaly Caldonazzo al GF Vip.

Nathaly Caldonazzo, una delle concorrenti del Grande Fratello Vip, ha dovuto fare i conti in diretta con una persona che non vedeva da tempo e che avrebbe preferito non rivedere mai. Ecco di chi si tratta.

Il dramma di Nathaly Caldonazzo in diretta al GF Vip

Durante la diretta di lunedì, la Caldonazzo si è trovata di fronte l’uomo che l’ha tradita due anni fa in diretta tv a Temptation Island.

Stiamo parlando di Andrea Ippoliti, che con la Caldonazzo ha condiviso una storia durata tre anni. I due di sono lasciato dopo che lui l’ha tradita durante le riprese di Temptation Island.

Essendoselo trovato di fronte all’improvviso, Nathaly non ha affatto reagito bene e ha cominciato a inveire contro l’ex prendendolo a male parole. Al che Ippoliti ha ritenuto necessario intervenire per difendersi.

“Sono dovuto intervenire per forza”, ha detto Ippoliti, “io ho sbagliato, ho chiesto scusa, sono passati due anni e mezzo. Sono stato una persona pessima, ma mi hai definito con degli aggettivi gravi. Io ho dei figli che guardano, sei madre sai che significa. Io ti ho portato rispetto e non ti ho più cercata”.

Secca la risposta della Caldonazzo, che a quanto pare ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa:

“Non mi hai cercata perché stai con quella ragazzina. Io sono rimasta scioccata per due anni per quello che mi hai fatto e sei stato ridicolo davanti a tutta Italia. Parlando con le mie amiche, si sviscerano le cose e ho raccontato di te. Andrea sei un pagliaccio”.

A nulla sono valse le scuse di Alfonso Signorini, reo di aver invitato Ippoliti alla trasmissione: “Questa storia mi ha talmente squarciato l’anima che per due anni sono stata chiusa a casa per gli attacchi di panico”, ha esclamato Nathaly. “Per me è morto”.

A far discutere sono state anche le parole della giornalista selvaggia Lucarelli:

“Non mi sono piaciute molte cose. Il pregresso è una donna che entra in una casa piena di telecamere e racconta a persone fino a ieri sconosciute la storia con l’ex, le violenze subite, le offese a lui. Ora, non ho nessuna simpatia per l’ex, ma lei immaginava la reazione mediatica. Se poi hai deciso di raccontare cosa significhi finire in una relazione malsana in tv, non la trasformi in materiale da gossip in un programma del genere, senza chiarire ad esempio perché hai scelto di non denunciare”, ha affermato la Lucarelli.