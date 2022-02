5 idee per abbinare i jeans ed essere perfette in ogni occasione

Indossare i jeans sembra facilissimo, ma in realtà non lo è affatto. Ecco alcune semplici idee per abbinare i jeans per sentirsi al meglio in ogni occasione.

I jeans sono uno di quei classici intramontabili di cui non ci stanchiamo mai, un evergreen senza tempo, un po’ come “Felicità” di Al Bano e Romina Power. Molte volte crediamo di poterli usare come capo “jolly” da cacciare dall’armadio all’occorrenza ed abbinare come capita per andare a lavoro, all’università, al cinema, a cena e così via.

In realtà sì, i jeans sono la rappresentazione perfetta del capo passepartout, ma no, non vanno abbinati come capita. E qui, entriamo in gioco noi: ecco alcuni look costruiti ad hoc intorno a varie tipologie di jeans per essere cool in ogni occasione e non sbagliare mai. E ricordiamo sempre che la riuscita di outfit spesso parte dal jeans.

Come abbinare i jeans: 5 outfit per ogni occasione

Look “total jeans” che, tradotto, significa semplicemente abbinare al nostro indumento un altro capo in jeans, come il giubbotto in denim. E per questo outfit adatto ad ogni momento in cui vogliamo vestirci casual ringraziamo Emili Sindlev.

2. Jeans più pelle = accoppiata perfetta (come insegna la regina delle influencer made in Italy, Chiara Ferragni). Jeans, cuissardes – per chi non lo sapesse sono gli stivali che arrivano sopra al ginocchio – con tacco a spillo di pelle nera, giacca di pelle e borsa di pelle, per un look sexy da prima serata.

3. Jeans larghi, felpa e stivaletti con il tacco a spillo: Linda Tol ci insegna che basta poco per essere alla moda e non sono neanche necessari accessori chissà quanto appariscenti. Questo look può diventare perfetto per un pranzo fuori, tanto per fare un esempio.

4. Jeans strappati, giacca animalier ed anfibi: il look perfetto per essere casual ma non troppo (non come al punto 1, per intenderci). In effetti Chiara Biasi – che ringraziamo per averci suggerito questo look – lo ha utilizzato durante un viaggio a Napoli per girare e visitare la città, testimonianza di come questo outfit comodissimo sia adatto anche per fare lunghe passeggiate.

5. Il quinto ed ultimo outfit che proponiamo è il semplicissimo ma mai banale jeans, t shirt bianca semplice e stivaletti bassi. In realtà in questo caso avremmo potuto sostituire gli stivaletti con delle sneakers per uscire tutti i giorni, con stivali con il tacco alto e giacca elegante per una cena con le amiche. Insomma, questo è il look adattabile ad ogni esigenza. E se lo indossa la (ex) regina degli angeli di Victoria’s Secret Gisele Bundchen, non possiamo che fidarci di lei ed indossarlo senza indugi.