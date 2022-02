Outfit per sembrare più alta? Ecco i segreti che devi conoscere!

Gli outfit per sembrare più alta esistono, e sono di super tendenza! Nella moda non esiste nessuna bacchetta magica, serve solo conoscere i trucchi del mestiere! Ecco allora la guida di stile targata CheDonna sui look perfetti per sembrare più alta!

La moda: chi pensa che sia un semplice atto a soddisfare la vanità di chi la indossa, sbaglia di grosso. Vestire gli abiti giusti riesce in molti aspetti: il primo, quello di farti sentire a tuo agio, il secondo, quello di raccontare con un solo sguardo altrui chi siamo, il nostro carattere, gusti e passioni. In più la moda riesce in un altro intento: quello di valorizzare la nostra fisicità. E può anche migliorarci? Assolutamente si!

Gli stilisti che nel corso degli anni sono diventati dei grandi nel mondo del fashion devono la loro notorietà al loro intuito, alla loro creatività e anche al coraggio, di creare opere d’arti mai viste prima.

Coco Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, sono solo alcuni degli stilisti del passato che hanno avuto queste caratteristiche, che li hanno resi grandi nel tempo. Hanno gettato le pietre miliari della moda contemporanea e del futuro.

Ciò che questi maestri della moda hanno realizzato è soprattutto una cosa: riuscire a visualizzare i bisogni estetici di una donna all’interno di una determinata società e renderli possibili. I pantaloni, gli abiti scuri, le scarpe senza tacco, tutte cose che adesso ci sembrano così banali, ma che fino a qualche decennio fa erano improponibili.

Questo ha reso importanti i grandi stilisti: hanno saputo esprimere attraverso le mode e le tendenze le necessità di molteplici persone.

Esatto, perché con la moda, quella vera, si può riuscire in molti intenti. Uno tra questi, quello di valorizzare una determinata fisicità.

Ad esempio? L’altezza! Intendiamoci: ogni donna è bella per quello che è, e per prima cosa bisogna amare noi stesse, per riuscire a valorizzare al meglio ogni sfumatura del nostro corpo. Ma perché non imparare qualche segreto di stile per valorizzare ancora di più la nostra bellezza?

È proprio di ciò parleremo in questa guida di stile targata CheDonna: scopriremo i segreti del fashion, e come creare outfit per farci sembrare più alte!

Outfit per sembrare più alte: si agli abiti mini, no ai pantaloni a vita bassa!

Utilizzare i capi giusti non è un gioco da ragazzi, ma per questo motivo ci siamo noi di CheDonna, a spiegarvi tutti i trucchi del mestiere! Oggi parleremo di come creare outfit che ci facciano sembrare più alte, che slancino la nostra figura. Le tip di stile da tenere in mente sono poche, ma fondamentali!

Diamo il via a questa guida di stile targata CheDonna e vediamo tutti i segreti per creare outfit che ci faranno sembrare più alte!

Punto primo, scegliere i modelli giusti. Anche se le ultime tendenze in fatto di fashion propongono capi oversize e accostamenti di colori forti, dobbiamo sempre riuscire a trovare una nostra connotazione all’interno di questi trend. Quindi, se vogliamo creare look che riescano a farci sembrare più alta, dovremo mixare capi basici con quelli più trendy. Esempio? Abito mini, o abbinamento maglia aderente con minigonna, stivale cuissardes e cappotto oversize. Ecco il primo look basico, perfetto per un pomeriggio con le amiche, che farà apparire la nostra figura più slanciata. Punto secondo: utilizzare le scarpe giuste. Potrà sembrare banale, ma la maggior parte dei look sbagliati devono la colpa alla scarpa errata. Se amate i tacchi evitate quelli con il plateau. Non solo faranno sembrare le vostre gambe più massicce ma non daranno slancio al vostro look. Scegliete sempre tacchi fini e senza plateau, magari più bassi. Se li trovate scomodi ecco la soluzione: esistono in commercio delle piccole solette in gel da posizionare solo sotto la pianta del piede, dove poggia il peso il piede sui tacchi. In questo modo i vostri amati tacchi non vi faranno male, e vi doneranno un aspetto pazzesco. Terzo e ultimo punto: abolire la vita bassa. Sia se siamo delle top model o delle semplici casalinghe, la vita bassa accorcia sempre la figura. I pantaloni a vita bassa hanno la capacità malefica di far sembrare le nostre gambe più corte. Quelli a vita alta, invece, slanciano la nostra figura, mettono in risalto la parte superiore del corpo, e coprono anche quegli inestetismi sulla pancia che tanto odiamo!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sugli outfit perfetti per sembrare più alta.

Alla prossima guida di stile, il divertimento è assicurato!