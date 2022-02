Simona Ventura è una delle conduttrici TV più famose di sempre, che con la sua lingua tagliente e la sua forte personalità ha saputo imporsi nello show business italiano. Ma vi ricordate com’era Simona Ventura da giovane? Incredibile cambiamento!

Simona Ventura è una conduttrice TV molto amata (e odiata) in Italia. Il suo temperamento l’ha spinta più volte a scontrarsi con i suoi colleghi, ma lei è sempre stata fedele a se stessa e non ha mai fatto passi indietro. Ma ve la ricordate da giovane?

Simona Ventura ha diretto negli anni moltissime trasmissioni di successo tra cui X Factor (che lei stessa portato in Italia su Rai 2), Notti sul ghiaccio, L’isola dei famosi, Amici di Maria De Filippi e il Festival di Castrocaro 2019.

Nel 1998 la conduttrice ha sposato il calciatore Stefano Bettarini dal quale ha avuto due figli, nel 1998 e nel 2000. Dopo il divorzio da Bettarini nel 2008, avvenuto in seguito ai molteplici tradimenti subiti, Simona si è rifatta una vita adottando nel 2014 una bambina con il compagno Giovanni Terzi.

Ma com’era Simona Ventura da giovane?

Se si guardano le foto di quando la Ventura era più giovane si può notare un grande cambiamento con il suo aspetto attuale, com’è normale che sia.

Simona ha debuttato in tv verso la metà degli anni ottanta, partecipando come concorrente in alcuni famosi quiz televisivi. Nel 1988 è diventata valletta nel quiz di Rai 1 Domani sposi e in seguito ha lavorato come giornalista sportiva in alcuni programmi di TMC.

LEGGI ANCHE -> Simona Ventura, essere mamma il dono più bello: la dedica ai figli

Dopo un breve passaggio a Mediaset, Simona ha fatto ritorno in Rai, conducendo per ben dieci stagioni Quelli che il calcio. Ha inoltre condotto brillantemente il Festival di Sanremo 2004, diventando la quarta conduttrice donna nella storia del festival, dopo Maria Giovanna Elmi, Loretta Goggi e Raffaella Carrà.