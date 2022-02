Chiacchiere di Carnevale light: ecco i trucchi che forse non conoscevi

In questo modo potremo comunque gustarcele e non dover per forza rinunciare a tanta bontà: scopriamo i trucchi per farle light ma al tempo stesso friabili e gustoso proprio come quelle fritte.

1) Usare farine alternative. Anziché la classica farina bianca possiamo utilizzare quelle di avena o farro integrale in questo modo realizzeremo un dolce meno calorico.

2) Utilizzare la friggitrice ad aria. Tra gli elettrodomestici più sdoganati in questo periodo troviamo di sicuro la friggitrice ad aria, uno strumento utile che ci permette di cuocere i cibi in maniera golosa senza però utilizzare una fonte di grasso. Quindi anziché friggere le chiacchiere di Carnevale nell’olio ad immersione possiamo cuocerle nella friggitrice ad aria. In pochi minuti otterremo un risultato perfetto. Leggere e friabili saranno davvero squisite proprio come quelle fritte.

3) Cuocerle nel forno. Non tutte però dispongono della friggitrice ad aria e allora anche il tradizionale forno elettrico potrà assolvere a questa funzione. Basteranno circa 10 minuti a 180°C poi dipende dalla ricetta.

4) Sostituire il burro. Anche se il burro è tra gli ingredienti più utilizzati per i dolci, possiamo sostituirlo con l’olio di semi o con quello extra vergine d’oliva.

5) Aggiungere latte o yogurt. Volendo possiamo sostituire una parte dei grassi, quali burro ed olio, con una dose di latte o yogurt.

Bastano pochi e semplici trucchi per realizzare chiacchiere di Carnevale light ma al tempo stesso squisite proprio come se fossero fritte.