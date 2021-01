Le chiacchiere di Carnevale non sono tutte uguali: ecco la ricetta perfetta di Iginio Massari con tutti i trucchi dello chef. Provale!

Leggere, friabili e fragranti sono le chiacchiere di Carnevale o qual dir si voglia frappe, bugie, cenci e chi più ne ha più ne metta.

Non tutte le chiacchiere però sono uguali, ci sono diverse varianti della ricetta e a seconda della Regione potranno cambiare leggermente nel sapore e nella consistenza.

Andiamo a scoprire la ricetta perfetta delle chiacchiere di Carnevale del maestro Iginio Massari con tutti i trucchi del famoso pasticcere.

Ecco i trucchi del maestro Iginio Massari per preparare le chiacchere di Carnevale

Non è Carnevale senza chiacchiere. Questo dolce tipico del periodo più pazzo dell’anno è un classico della tradizione culinaria italiana che si prepara un po’ in tutta Italia, differenziandosi nel nome a seconda della Regione. Qui puoi trovare anche la ricetta delle frittelle di Carnevale alla crema pasticcera.

Farina, uova, zucchero, burro e una piccola quantità di liquore, sono questi gli ingredienti delle frappe o chiacchiere che in genere si friggono in olio di semi bollente.

Anche se ognuno di noi avrà la sua ricetta tramandata di generazione in generazione andiamo a scoprire quella del maestro Iginio Massari per realizzare chiacchiere a dir poco perfette. Scopriamo subito i trucchi del pasticcere per eccellenza.

1) La prima regola, seppur possa sembrare banale è la scelta della giusta farina. Il maestro consiglia di usarne una forte. Questo perché permetterà di realizzare chiacchiere gonfie e leggere infatti impedisce all’olio di essere assorbito durante la cottura. La giusta dose è 80% di Manitoba e 20% di farina 00.

2) Far riposare l’impasto. Dopo aver preparato l’impasto uno dei segreti per tirarlo sottile è di farlo riposare per almeno un’ora. Una volta steso però andrà fritto subito in questo modo si formeranno le famose “bolle”.

3) Ingrediente alcolico. È imprescindibile perché svolge una doppia funzione ovvero far lievitare in fretta l’impasto mentre cuoce e rende il fritto più appetibile conferendogli un bel colore e un ottimo aroma. Sì ma cosa utilizzare? Dal Marsala al Rum, dal Mistrà al Grand Marnier purché se ne metta un bicchierino.

4) Scegliere l’olio giusto. Anche qui possiamo dire con decisione che l’olio adatto per friggere è quello di semi e in particolare il maestro consiglia quello di arachidi. La temperatura ideale per friggere è circa 180°C, il suo punto di fumo. Occorrerà girare le chiacchiere da entrambi i lati e cuocerle per pochi minuti.

5) Non usare il lievito chimico. Perché? In tal caso la pasta dovrebbe essere più alta e la cottura più lunga con il conseguente aumento di assorbimento dell’olio durante la frittura. Quindi meglio non usarlo.

Ecco la ricetta delle chiacchiere di Carnevale di Iginio Massari

Ed ora non ci resta che scoprire la ricetta del maestro Iginio Massari con dosi e procedimento per preparare delle deliziose chiacchiere di Carnevale a regola d’arte.

Ingredienti

400 g farina di Manitoba

100 g di farina 00

60 g zucchero semolato

60 g di burro

4 uova

1 pizzico di sale

scorza di 1 limone biologico

50 g di Marsala

Per friggere

olio di semi di arachide q.b.

Per guarnire

zucchero a velo

Preparazione

Iniziamo togliendo per tempo il burro dal frigorifero così da farlo ammorbidire. Quando è pronto setacciamo la farina e aggiungiamo lo zucchero e il burro.

In un piccolo recipiente a parte sbattiamo le uova e aggiungiamo un pizzico di sale, quindi uniamo il tutto. E terminiamo di inserire gli altri ingredienti, ovvero il Marsala e la scorza di limone biologico grattugiata.

Amalgamiamo bene gli ingredienti fra di loro così da far assorbire bene quelli liquidi e poi continuiamo a lavorare l’impasto su un piano di lavoro così da ottenere un panetto liscio e sodo da avvolgere con la pellicola trasparente. Lasciamo riposare per un’ora a temperatura ambiente.

A questo punto o lavoriamo con il mattarello oppure usiamo la macchinetta per stendere la pasta, l’importante sarà fare la sfoglia molto fina. Se usiamo la macchina dovremo passarla fino all’ultima tacca della stessa, quindi dovrà essere molto sottile.

A questo punto con la rotella realizziamo dei rettangoli facendo due segni al centro che ci serviranno per non far gonfiare in un unica bolla le chiacchiere.

Per non far seccare l’impasto iniziamo a friggere mettendo nell’olio, che dovrà essere a una temperatura di circa 180°C, pochi pezzi alla volta.

In pochi secondi le frappe si cuoceranno quindi le giriamo anche dall’altro lato e le scoliamo mettendole ad asciugare su della carta assorbente. Spolveriamo con lo zucchero a velo e serviamo.