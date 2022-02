Meghan Markle avrebbe preso una decisione che ha raggelato il popolo britannico. Ecco di cosa si tratta.

La decisione di Meghan Markle che ha gelato i britannici

La rottura tra Meghan Markle e la Gran Bretagna sembra ormai definitiva. Secondo il biografo Tom Bower “non è ancora chiaro cosa deciderà di fare Meghan Markle, sicuramente è intenzionata a ritagliarsi un ruolo di primo piano nella politica americana.

Allo stesso tempo, la Gran Bretagna per i duchi di Sussex appare ormai come una causa persa. Credo che a Meghan neppure interessi più di non essere la benvenuta a Londra: non ha proprio intenzione di tornarci”.

Un recente sondaggio di YouGov ha messo in luce (come se ce ne fosse bisogno) quanto la Markle sia poco apprezzata dai britannici. La duchessa è infatti al quattordicesimo posto tra i reali nel gradimento popolare.

Sembra, d’altro canto, che negli Stati Uniti la Markle sia davvero molto apprezzata. Lo ha dimostrato la gioia con cui lei e il consorte Harry sono stati accolti a New York durante una visita di rappresentanza.

Sembra infatti che Meghan si trovi molto bene dov’è, e che non abbia alcuna intenzione di tornare sui suoi passi e tentare un riavvicinamento con famiglia reale britannica. Con loro, infatti, i rapporti sembrerebbero insanabili.

Secondo alcuni, l’insistente richiesta di Harry a Scotland Yard di riavere la protezione per la sua famiglia non sarebbe altro che una scusa per non tornare a Londra, neppure in occasione dell’importantissimo Giubileo di Elisabetta II.

La recente nomina di Camilla Parker Bowles come regina consorte sembra inoltre aver indispettito ulteriormente i duchi di Sussex, soprattutto dal momento che la moglie di Carlo aveva definito Meghan una “impertinente”.