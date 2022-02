Broux Hair | Il rosso perfetto per tutte le brune dalla pelle chiara

Secondo Federico Fashion Style il rosso è la tendenza del momento: ecco perché devi scoprire i Broux Hair, cioè la tinta rossa per donne dai capelli scuri.

La maggior parte delle donne italiane ha i capelli castano scuro e la pelle piuttosto chiara. Per questo motivo molte di noi hanno difficoltà a trovare una tinta rossa che stia bene con il nostro colore e con il nostro incarnato senza farci apparire troppo pallide. Un altro rischio è che una sfumatura di rosso “troppo rosso” non si armonizzi con il nostro sottotono.

Un buon modo per riuscire a trovare un giusto compromesso tra il castano e il rosso a cui si vuole puntare è una tecnica di tintura dei capelli chiamata Broux.

Questa parola viene dalla fusione della parola “brown”, cioè “marrone” e “roux”, cioè “rosso”.

Come si può facilmente intuire, il broux si ottiene mixando sapientemente un marrone simile al colore naturale della chioma e un rosso piuttosto scuro.

L’obiettivo dell’hair stylist sarà diverso da quello del classico shatush. Il parrucchiere andrà infatti a selezionare alcune aree della chioma da colorare con tocchi più intensi di rosso e altre da lasciare del colore naturale o da tingere con un colore appena più scuro di quello naturale.

A chi stanno bene i broux hair e perché è il colore ideale per le brune

Esattamente come lo shatush e le altre colorazioni che fanno della sfumatura il loro punto forte, i broux hair si adattano molto meglio alle chiome lunghe o di media lunghezza.

Questo perché, avendo a disposizione un maggiore volume di chioma, un buon hair stylist riuscirà a sfruttare la combinazione di colori per incorniciare il viso o per dare alla chioma un’intricata struttura di riflessi.

Inoltre, è anche possibile fondere lo shatush e i broux hair creando una chioma degradé che, partendo da una base perfettamente naturale, viri via via verso il rosso per raggiungere la maggiore intensità di questo colore in prossimità delle punte.

Si tratta di una soluzione davvero perfetta per le donne con i capelli scuri, per diversi ordini di motivi. Innanzitutto non sarà necessario sottoporre a decolorazione tutti i capelli.

Schiarire i capelli scuri è sempre un’operazione molto stressante per la chioma, quindi quando è possibile risparmiarla è sempre un vantaggio.

Inoltre, se ci si dovesse stancare dei capelli rossi si potrà semplicemente tagliare via la parte decolorata (se si trova in corrispondenza delle punte) oppure ricolorarla con una tinta simile a quella utilizzata per intensificare il castano della base.

Infine, per chi teme che avere un sottotono freddo impedisca completamente di approcciare a una tinta rossa, troverà nel broux un perfetto compromesso. Utilizzando un marrone freddo, simile al cioccolato, il rosso si armonizzerà perfettamente con l’incarnato.