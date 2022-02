Giubileo della Regina: il messaggio di Carlo e una gravissima assenza

Stanno fioccando gli auguri per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, ma mancano all’appello alcuni nomi importanti. Uno scandalo!

Quando un importante personaggio della politica internazionale festeggia un traguardo importante è tutto un fioccare di messaggi di auguri e di felicitazioni.

Stavolta il personaggio in questione è la Regina Elisabetta e, come ha già fatto altre volte in passato, ha raggiunto un traguardo mai sfiorato da nessun altro.

Sarebbe logico aspettarsi che in un’occasione così unica e speciale la Regina sia sommersa di biglietti e di messaggi d’auguri.

Di certo la monarca del Regno Unito riceverà moltissimi auguri da parte di tutte le principali personalità politiche del mondo, ma ci si sarebbe aspettato che anche la sua famiglia le facesse gli auguri in varie forme.

Le cose sono andate esattamente secondo i piani, ma all’appello manca un messaggio fondamentale, quello che moltissimi ammiratori della Famiglia Reale avrebbero voluto leggere.

La coppia che ha deciso di non fare gli auguri alla Regina per il Giubileo di Platino

Quello che è appena terminato non è stato un anno facile per Sua Maestà. Lo si potrebbe definire addirittura uno degli anni più terribili del suo regno.

L’allontanamento del nipote Harry dalla famiglia Reale, lo scandalo sessuale che ha travolto la vita di Andrea e la morte di Filippo hanno dato enormi dolori alla Regina.

Per questo motivo i festeggiamenti in occasione dei suoi settant’anni di regno hanno il difficile compito di essere davvero indimenticabili, per tirarle un po’ su il morale.

Il Giubileo di Platino è cominciato ufficialmente il 6 Febbraio, ovvero il giorno in cui Sua Maestà divenne ufficialmente Regina del Regno Unito. Quel giorno fu dolceamaro per la Regina, poiché coincideva con la morte dell’amatissimo padre Giorgio VI.

Decisa a non farsi intristire dai ricordi, la Regina ha cominciato le celebrazioni tagliando a Sandringham la torta del Giubileo e offrendo il tè a un piccolo numero di ospiti.

Quello stesso giorno Elisabetta ha pubblicato un toccante messaggio diretto a tutti i suoi sudditi: “Nel celebrare questo anniversario, è per me un piacere rinnovarvi la promessa che ho dato nel 1947: la mia vita sarà sempre dedicata al vostro servizio”.

Il riferimento è diretto al suo primo discorso radiofonico, recitato davanti ai microfoni quando era ancora una Principessa. All’età di 21 anni – in Inghilterra si diventa maggiorenni a quell’età – la Principessa destinata a diventare Regina prometteva di dedicare tutta la sua vita “breve o lunga che sia”, ma noi sappiamo che è stata lunghissima, a servire il suo Paese.

Nelle ore successive al messaggio di Sua Maestà sono arrivati ovviamente, puntualissimi, i messaggi d’affetto da parte delle persone che le sono più vicine.

Carlo ha scritto un lungo e toccante messaggio a sua madre, e ha cominciato dicendo:

“In questo giorno storico, io e mia moglie ci uniamo a tutti voi nel congratularci con Sua Maestà la Regina per lo straordinario risultato di servire questa nazione, i Regni e il Commonwealth per settant’anni. La devozione della regina per il benessere di tutto il suo popolo ispira sempre maggiore ammirazione ogni anno che passa”.

Carlo ha continuato affermando che Camilla, la sua “cara moglie” è stato il suo incrollabile sostegno negli ultimi anni, scegliendo di affiancare al nome della Regina il nome dell’unica altra donna che ha profondamente segnato la sua vita.

Non si tratta di un riferimento casuale. La Regina ha fatto a Camilla un dono assolutamente immenso proprio in occasione del Giubileo, offrendole di fatto il titolo di Regina del Regno Unito e non di Principessa Consorte come era stato per Filippo.

E mentre tutti si stringono intorno alla Regina e a Camilla, ormai alleate nel difficilissimo compito di portare in salvo la monarchia, a mancare è il messaggio di auguri di qualcuno.

Harry e Meghan non hanno inviato un messaggio pubblico alla Regina in occasione del suo giubileo. Potrebbero averlo fatto in privato, ma attualmente non esistono prove che questo sia avvenuto.

Inoltre, Harry e Meghan hanno sempre parlato pubblicamente dei loro (difficili) rapporti con la Famiglia Reale, quindi ci si aspettava che quest’occasione fosse utilizzata dai Duchi di Sussex per ricucire i rapporti con la Regina.

Sembra invece che le cose non siano destinate ad andare in questo modo: molto probabilmente Harry non sarà nemmeno in Inghilterra durante i festeggiamenti per il giubileo di sua nonna. Non è stato invitato? Ovviamente sì, ma ha reso le cose estremamente difficili.

