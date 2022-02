Ha vinto Miss Italia nel 2007: ecco com’è e cosa fa oggi

Ha vinto Miss Italia nel 2007 e la ricordiamo per la sua algida bellezza acqua e sapone. Ecco com’è e cosa fa oggi.

La vincitrice di Miss Italia 2007 è molto cambiata dai suoi esordi. Ecco come la ritroviamo oggi a 33 anni.

Stiamo parlando della bellissima Silvia Battisti, ex modella e pallavolista nonché vincitrice di miss Italia 2007. Con la sua bellezza e notevole altezza (è alta quasi 180cm) ha incantato tutto il pubblico italiano. Da molti è riconosciuta come una delle miss più avvenenti di sempre.

Silvia ha partecipato ha partecipato a Miss Italia dura te il duo ultimo anno di liceo, dopo essere stata eletta Miss Veneto.

A consegnarle l’ambita coroncina da Miss sono stati due nostri sacri della televisione italiana, Mike Bongiorno e Loretta Goggi. Silvia, molto commossa al momento dell’incoronazione, ha dichiarato di voler intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo.

Ha iniziato, subito dopo la sua vittoria all’ambito concorso, una carriera nel mondo della moda per la NEXT Model Management. Nel 2011 è stata scelta dal re della moda Giorgio Armani per sfilare alla settimana della moda di Milano per la collezione primavera-estate 2012 del marchio. Un vero onore, considerando che è stata l’unica italiana scelta per la sfilata.

Ma che cosa fa oggi Miss Italia 2007?

Abbiamo visto Silvia Battista per l’ultima volta in Rai nel 2011, quando ha preso parte a una delle serate di Miss Italia insieme alle ex vincitrici Cristina Chiabotto, Maria Perrusi e Claudia Andreatti.

Dopo quell’ultima apparizione, Silvia ha deciso di ritirarsi dal mondo dello spettacolo, decidendo di condurre una vita più appartata nel piccolo borgo di Marcellise, frazione di San Martino Buon Albergo in Veneto.

Qui Silvia conduce tutt’oggi una vita semplice insieme alle tre sorelle ed alla madre. Vive con Giacomo Cenni, imprenditore della moda, figlio dell’ex sindaco di Prato Roberto Cenni.