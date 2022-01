È stata la Miss Italia dai capelli corti: ecco com’è e cosa fa oggi

Vi ricordate Claudia Andreatti? È stata la Miss Italia dai capelli corti, vincitrice dell’edizione del 2006! Ecco com’è cambiata durante il corso di questi anni e cosa fa oggi.

Claudia Andreatti è un’ex annunciatrice televisiva, ex modella e conduttrice televisiva italiana, vincitrice del concorso di bellezza Miss Italia 2006. È stata l’ultima “Signorina Buonasera” di Rai 1, ruolo che ha ricoperto dal 2007 al 2016.

Dalla sua vittoria a Miss Italia nel 2006 ne ha fatto tanta di strada. Claudia ha da subito ammaliato tutti con la sua bellezza eterea e quegli occhi grandi e verdi. Non a caso è diventata annunciatrice Rai e si è aggiudicata il ruolo di ultimissima Signorina Buonasera. Poi la televisione le ha dato tante altre soddisfazioni, dalla conduzione di Unomattina Estate Weekend e L’Italia che non sai fino alla partecipazione nel 2012 a Ballando con le Stelle. In ultimo è stata anche per tre anni nel cast di Mezzogiorno in Famiglia nelle vesti di inviata speciale.

Claudia ha svolto una brillante carriera fino al 2016. Per poi scomparire definitivamente dal mondo della TV. Infatti scomparsa da qualche tempo dal mondo della TV si sono perse anche le notizie sulla sua vita, in quanto la Andreatti si è mostrata anche poco presente sui social.

Cosa fa oggi la ex Miss Italia, conduttrice e modella? Da quel che sappiamo Claudia Andreatti è una mamma a tempo pieno dal 2021. L’ex Miss Italia ha trascorso un 2021 ricco di amore, gioia e felicità. Nel 2021 Claudia Andreatti ha dato alla luce un bambino diventando mamma del piccolo Alessandro Andrea. Scopriamo qualcosa di più.

Da Miss Italia 2006 a neomamma del 2021, ecco cosa fa oggi Claudia Andreatti

Claudia Andreatti, la ex Miss Italia dagli occhi verdi è diventata mamma del piccolo Alessandro Andrea. Lo ha annunciato con un tenerissimo post su Instagram, uno scatto semplice quanto significativo in cui si vede la manina del piccolo delicatamente appoggiata alla sua splendida mamma.

Il piccolo Alessandro Andrea è venuto alla luce l’1 marzo del 2021 ma la donna l’ha comunicato solo una settimana dopo, sintomo di tenerci tanto alla privacy: ” “Sette magici e meravigliosi giorni di te Alessandro Andrea e della famiglia che abbiamo tanto desiderato e realizzato!”.

LEGGI ANCHE -> Ricordate Francesca Giaccari del Grande Fratello? Ecco cosa fa e com’è diventata oggi

Dunque, la Andreatti scomparsa dal mondo dei social e dall’ambiente televisivo ha deciso di dedicarsi alla sua famiglia. L’ex presentatrice vive infatti in Svizzera con il compagno Andrea Tognola.

LEGGI ANCHE -> Mara Venier, com’era da giovane? Meravigliosa! Eccola agli esordi