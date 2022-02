Pelle grassa: maschera fai da te per eliminare brufoli e punti neri

Pelle grassa? Ecco la maschera fai da te, 100% naturale, per eliminare brufoli, punti neri e comedoni. La ricetta è facile e prevede l’utilizzo di pochi ingredienti low cost.

La bellezza passa anche dalla cura della pelle. Un viso sano e curato è un’arma potentissima di seduzione. Inutile negarlo: attira tutti gli sguardi e, se presenta delle imperfezioni, inevitabilmente si noteranno.

Con il passare del tempo la pelle cambia. Già dopo i 40 anni, compaiono prime rughe, macchie scure e rilassamenti cutanei. Tutto si spiega con una minore produzione nel corpo di elastina e collagene. Questa “metamorfosi” non risparmia nessuno. Accettarsi senza rimpianti è un’ardua sfida che, prima o poi, tutte noi dobbiamo affrontare.

Ma, questo, non vuol dire starsene con le mani in mano. Possiamo fare molto, ogni giorno, per prenderci cura del nostro viso. Come? Seguendo una corretta skincare routine, che includa i prodotti giusti da utilizzare, scelti rigorosamente in base al tipo di pelle.

Le creme che usa la tua amica del cuore, non è detto che siano adatte per la tua pelle. Facciamo un esempio: con una pelle mista e grassa, bisogna puntare su prodotti ad azione purificante con formulazioni leggere. L’obiettivo, infatti, dovrà essere quello di ridurre la produzione di sebo. Il modo migliore per riuscirci è utilizzare una maschera astringente.

Vediamo insieme come prepararne una a casa, specifica per pelli grasse. Scopri subito la ricetta top!

Pelle grassa? Prova la maschera fai da te all’uovo

La pelle grassa causa inestetismi molto comuni quali brufoli, punti neri e comedoni. In genere compaiono quando la pelle produce troppo sebo, che contribuisce ad ostruire i pori assieme a cellule morte, residui di trucco e smog e altre impurità.

Ecco quali sono i consigli utili da seguire per normalizzare la pelle grassa.

Non fumare;

Evitare cibi ricchi di zuccheri e grassi animali;

Bere molto;

Mettere al bando gli alcolici;

Scegliere detergenti e creme specifiche.

Tra i prodotti cosmetici must have ci sono le maschere viso. In commercio se ne trovano tante, per tutti i tipi di pelle. Quelle per pelli da miste a grasse svolgono una funzione purificante e astringente. Tra le più apprezzate ci sono quelle a base di limone, aloe vera e alghe marine.

Se sei una cultrice del fai da te, allora puoi provare a prepararne una a casa, in pochi minuti. Ecco la ricetta per la maschera viso all’uovo per pelli grasse.

INGREDIENTI:

1 albume d’uovo;

1 cucchiaio di farina.

PREPARAZIONE: Mescola i due ingredienti in una ciotola, fino a che non avrai ottenuto un composto cremoso e senza grumi. Stendilo su tutto il viso, evitando però la zona del contorno occhi. Lascia agire la maschera per 10-15 minuti. Poi, risciacqua delicatamente con acqua tiepida.

Questa maschera fai da te è perfetta per prevenire la comparsa di brufoli, punti neri e comedoni. L’uovo ha spiccate proprietà purificanti e, in combinazione con la farina, svolge un’azione detossinante. Già dopo la prima applicazione la pelle avrà un aspetto più sano.

Se la maschera all’uovo non ti convince, una valida alternativa è quella a base di argilla e olio essenziale di salvia. Le quantità richieste sono: 4 cucchiai di argilla, 2 cucchiai di acqua, 2 gocce di olio essenziale di salvia e 2 gocce di tea tree oil.

Per la preparazione, procedi così: in una ciotola, mescola dapprima l’argilla con l’acqua. Poi, aggiungi l’olio essenziale di salvia e quello di tea tree oil. Mescola il tutto, fino ad ottenere un composto cremoso senza grumi. Poi, stendilo sul viso e lascialo agire per circa 10 minuti. Infine, risciacqua con acqua tiepida.

Questa maschera è super consigliata per pelli grasse e impure. Vanta virtù astringenti e detox, capaci di normalizzare la pelle. Inoltre, svolge un’azione disinfettante anti-batterica. Però, proprio per queste sue caratteristiche, non è adatta per le pelli secche, perché potrebbe causare delle irritazioni.

Se hai una pelle grassa e cerchi la maschera giusta, ti abbiamo svelato due ricette facili, veloci e low cost. A te la scelta!