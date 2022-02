Michelle Hunziker è stata ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo e, raccontando del suo passato, non è riuscita a trattenere le lacrime. Ecco il crollo di Michelle Hunziker in diretta a Verissimo.

Michelle Hunziker sta vivendo un periodo decisamente turbolento a causa della recente separazione dal marito Tomaso Trussardi. Ecco il racconto che l’ha commossa.

Ospite di Silvia Toffanin, Michelle Hunziker ha inizialmente parlato del nuovo show di Canale 5 di cui sarà protagonista, Michelle Impossible.

La simpatica showgirl ha poi raccontato vari episodi del suo passato, tra cui vari aneddoti della sua lunga carriera. La Toffanin, però, non ha potuto non chiederle della recente separazione dal marito Tomaso Trussardi, padre di due delle sue tre figlie, Sole e Celeste.

La Hunziker ha ammesso di non star vivendo un momento spensierato, anche se non sarebbe potuta apparire più in forma. Dopotutto, dopo dieci anni di relazione, non deve essere stato facile prendere una decisione così drastica.

Michelle ha però ammesso che vorrà sempre bene all’ex marito, al quale è profondamente legata e con il quale ha condiviso moltissime esperienze positive.

La showgirl svizzera ha anche rivelato, inaspettatamente, di aver rinunciato a Hollywood preferendo lavorare per la televisione italiana. Michelle ha raccontato che diversi anni fa, quando era in partenza per Los Angeles, per partecipare ai provini di Matrix, ha ricevuto una chiamata dal suo agente che le ha proposto la conduzione di Zelig.

Colta di sorpresa, la Hunziker ha alla fine scelto di restare in Italia, lasciandosi alle spalle l’ambizione di diventare un’attrice di successo oltreoceano. Una scelta che si può dire vincente, dato il grande successo che la showgirl ha in seguito ottenuto.

Il crollo di Michelle Hunziker in diretta a Verissimo

La Hunziker non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha ricevuto un messaggio del fratello maggiore Harold.

LEGGI ANCHE -> Michelle Hunziker rifatta? Le foto mozzafiato della showgirl

I due hanno ben tredici anni di differenza ma non potrebbero essere più uniti e solidali l’uno con l’altro. Ancora oggi, sapere di poter contare su una persona fidata come suo fratello anche nelle situazioni più difficili, è per Michelle fonte di grande serenità.