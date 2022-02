Levante è diventata mamma! Vediamo i look premaman della cantante!

Levante è diventata mamma! Lo scorso 13 febbraio la cantante siciliana ha annunciato sul proprio profilo social la nascita della sua bambina! Festeggiamo la neo mamma copiando e studiando i look trendy e premaman di Levante!

Siamo abituate a vedere i nostri artisti preferiti come delle personalità speciali, irraggiungibili e distanti da noi. Ma grazie ai social media e ai racconti di vita personale di questi artisti abbiamo la sensazione di conoscere le loro emozioni, paure e gioie, rendendoli meno distanti e più vicini a noi. Diventano nostri amici, e come tali li accompagniamo in ogni momento della loro vita. Questo è ciò che è accaduto alla protagonista della guida di stile di CheDonna di oggi: una cantante siciliana che racconta la propria quotidianità sui social media, tra una hit e un’altra, tra una partecipazione a Sanremo e un concerto. Avete capito di chi stiamo parlando? Di Levante!

La giovane artista ha condiviso la propria gravidanza, paure ed emozioni, attraverso il proprio profilo Instagram, e lo scorso 13 febbraio ha annunciato la nascita di Alma Futura, con un post dolcissimo in cui ringraziava lo staff medico che la aveva accompagnato in questo percorso. Ma chi conosce Levante sa bene che oltre ad una bellissima voce, la cantante possiede un gusto in fatto di fashion pazzesco, che non ha risparmiato nei mesi di gravidanza!

E allora come possiamo omaggiare l’artista? Raccontando i suoi look trendy premaman, studiandoli da un punto di vista stilistico e copiandoli!

Ecco la guida di stile targata CheDonna su Levante e sui suoi look premaman!

Levante mamma! Lo stile premaman trendy e creativo della cantante siciliana!

Mix di colori e vibes anni ’60. Questo è lo stile inconfondibile di Levante!

Abbiamo avuto modo di conoscere la cantante Levante, nome di Battesimo Claudia Lagona, attraverso la sua partecipazione nel talent X-Factor come giudice nel 2017. Poi con la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2019 con la canzone Tikibombom, per non parlare delle innumerevoli hits che hanno accompagnato le nostre giornate negli ultimi anni.

Chi però la segue sui profili social conosce anche il suo estro creativo, che si traduce nella scrittura delle canzoni, nell’arte figurativa, e nella moda!

Esatto, perché lo stile di Levante è unico e trendy! È capace di plasmare le tendenze facendole proprie, utilizzando capi altamente modaioli con capi vintage. Usa colori forti e decisi, mixandoli con maestria, come un’artista.

E durante la gravidanza non ci ha risparmiato neanche un giorno con i suoi outfit di tendenza, e per questo motivo dobbiamo studiarli!

Ecco i look premaman di Levante!

la prima cosa da tenere a mente dei look premaman della cantante siciliana è che non ha mai “coperto” la sua fisicità, anzi. Ha sempre messo in mostra le sue forme con capi aderenti. Crop top e gonna midi plissé aderente, abbinati a cardigan lungo e mocassino con tacco rigorosamente con calzino a vista. Abiti aderenti in maglina con tagli cut-out laterali.

i colori vivaci hanno accompagnato Claudia Lagona in questi mesi come in precedenza. Abito aderente a collo alto fantasia floreale sui toni del rosa e azzurro abbinato a pelliccia ecologica azzurro polvere.

per i look di tutti i giorni, invece, la protagonista di questa guida di stile non ha mai rinunciato ai propri jeans boyfriend, abbinati a maglioni colorati, mocassini e giacca di pelle. Per un outfit comodo e stylish all day.

Così la cantante Levante ha vissuto la propria gravidanza da un punto di vista stilistico: mostrando i cambiamenti del proprio corpo con orgoglio senza mai accantonare il proprio stile! Brava Levante e felicitazioni alla neo mamma!

LEGGI ANCHE-> Il colore della primavera 2022 è il verde: ecco gli outfit adatti a te!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sui look premaman di Levante!

Per tutte le news in fatto di moda, società e molto altro, alla prossima guida di stile! Il divertimento è assicurato!