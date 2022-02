Michelle Hunziker rompe il silenzio su Tomaso Trussardi: la verità sull’addio

Michelle Hunziker rompe il silenzio e, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, parla per la prima volta dell’addio a Tomaso Trussardi.

Sono passate poche settimane dall’annuncio della fine del matrimonio con Tomaso Trussardi e, dopo aver scelto la strada del silenzio limitandosi a diffondere, di comune accordo con Tomaso Trussardi un comunicato con cui è stata annunciata la separazione, Michelle Hunziker ha deciso di parlare della fine del suo matrimonio nel salotto di Verissimo.

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Silvia Toffanin, la Hunziker parla per la prima volta della separazione da Tomaso Trussardi con cui ha avuto le figlie Sole e Celeste.

Michelle Hunziker e la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi: “Una separazione è come un lutto”

Michelle Hunziker non si nasconde e, sincera e schietta come sempre, ammette che non è facile affrontare la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, l’uomo che le ha riaperto il cuore facendole ritrovare la fiducia nell’amore.

“Una separazione è sempre un lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio. Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare. Voglio tanto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre”, ha detto la Hunziker nell’intervista che sarà trasmessa nella puntata di Verissimo in onda domenica 13 febbraio.

Per Michelle si tratta della seconda separazione. La prima volta ha dovuto affrontare la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti con cui ha avuto la figlia Aurora. All’epoca era giovanissima e a Silvia Toffanin spiega le differenze tra affrontare una separazione in due fasi diverse della vita:

“Quando affronti una separazione a 23 anni vivi tutta la parte emotiva con una potenza distruttiva immensa: ti senti morire dentro. Oggi ho l’esperienza di vita dalla mia parte, ma lasciarsi rimane sempre una grande sofferenza”.

Con la separazione, la Hunziker che sta per tornare in onda su canale 5 con il suo One Woman Show a cui parteciperà come ospite anche Eros Ramazzotti, ha cambiato look tagliando i lunghi capelli biondi. A tal proposito, Michelle, alla Toffanin, ha detto:

“Noi donne siamo fatte così: quando abbiamo bisogno di cambiare radicalmente qualcosa diamo un taglio a tanti aspetti della vita. E anch’io, ad un certo punto, ho voluto tagliare i capelli per trovare la forza dentro di me”.