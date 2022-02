Michelle Hunziker rifatta? Le foto mozzafiato della showgirl

Michelle Hunziker rifatta? La showgirl è una delle donne più belle del mondo e le foto di ieri e di oggi lo confermano.

Michelle Hunziker è una delle donne più belle del mondo. Fisico mozzafiato, sorriso radioso, capelli biondi e lucenti e un viso strepitoso, rendono Michelle assolutamente meravigliosa. A 45 anni, la showgirl dimostra molti meno anni, ma qual è il segreto della sua bellezza? La Hunziker è totalmente naturale o anche lei ha ceduto al fascino del ritocchino?

Sono passati anni da quando Michelle Hunziker entrò per la prima volta nelle case degli italiani con lo spot Roberta, fatto quando aveva solo 17 anni. Nonostante siano passati anni, per la Hunziker, pare che il tempo non sia passato. Il fisico, infatti, è sempre mozzafiato come potete vedere dalle foto qui in basso.

Michelle Hunziker rifatta? La showgirl svela la verità

La carriera di Michelle Hunziker è ricca di successi e riconoscimenti. Regina di Mediaset, Michelle ha conquistato anche il pubblico di Raiuno conducendo il Festival di Sanremo. Sul palco del Teatro Ariston ha sfoggiato la sua indiscutibile bellezza con cui lascia senza parole donne e uomini. Oltre ad essere bellissima, Michelle è simpatica, umile, semplice e molto autoironica. Tutte qualità che la rendono ancora più bella.

Michelle si allena quotidianamente e segue un’alimentazione sana. La sua bellezza è anche frutto di madre natura come testimonia anche la foto con la mamma che è altrettanto bellissima. Oltre al lato B, uno dei punti di forza della Hunziker è sicuramente il decolletè. Dopo tre gravidanze, il seno della Hunziker non ha risentito del tempo che passa.

Nel 2018, dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo, la Hunziker ha risposto ad alcune domande ai microfoni de Le Iene. “Contro la forza della gravità non si può fare niente, quindi è un percorso di accettazione”, ha detto inizialmente la Hunziker. Alla domanda “Lo hai rifatto?“, la Hunziker ha preferito non rispondere. In ogni caso, Michelle resta assolutamente una delle donne più belle al mondo.