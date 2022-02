Tinta per capelli, come farla durare più a lungo: i segreti che ti stupiranno

Ti sei mai chiesta se ci sono alcuni trucchetti da seguire per far durare la tinta capelli più a lungo del solito?

Cosa c’è di meglio di una tinta appena fatta, che riesce ad aumentare la tua sicurezza e farti sentire favolosa. Ma il colore dei tuoi capelli non sempre dura quanto vorresti. Quindi, cosa si deve fare quando non si ha la possibilità di andare dal parrucchiere?

Se non ti prendi cura della tua bellissima chioma, questa rischia, con il tempo, di perdere la sua vivacità. Soprattutto se hai a che fare con una colorazione particolare o extra delicata. Abbiamo deciso di aiutarti suggerendoti alcuni semplici consigli. Vedrai che se li seguirai, sarai in grado di mantenere il tuo colore fresco e riuscirai a posticipare la visita dal tuo fidato parrucchiere.

LEGGI ANCHE -> Come far scaricare la tinta dei capelli: 5 metodi facili e veloci

I segreti da professionista per far durare la tinta capelli

Qui di seguito ti riveliamo alcuni consigli che potrai seguire alla lettera per mantenere i tuoi capelli freschi e lontani, almeno per un po’, dalle mani del tuo fidato parrucchiere.

CONSIGLIO N. 1: FAI ATTENZIONE AI CAPELLI BAGNATI

I capelli, quando sono ancora bagnati, sono estremamente delicati, perciò applica lo shampoo e il balsamo molto delicatamente in moda tale da evitare rotture e mantenere la vivacità del colore.

Inoltre, quando stai sciacquando i capelli, evita di utilizzare l’acqua calda, perché porta via gli oli naturali, lasciando quindi la tua chioma secca e opaca. Quindi, mi raccomando, usa esclusivamente acqua tiepida e vedrai che i tuoi capelli ti ringrazieranno!

CONSIGLIO N. 2: INVESTI IN PRODOTTI ADEGUATI PER LA TUA TINTA

Sembra scontato ricordartelo, ma è un passaggio fondamentale: usa lo shampoo e il balsamo corretti. Per assicurarti che la tua tinta rimanga intatta, lava la tua chioma con prodotti che sono stati formulati appositamente per i capelli trattati con la tinta.

LEGGI ANCHE -> I tagli di capelli da evitare? Anche quelli che erano di moda negli anni 2000!

CONSIGLIO N. 3: REGALA AI TUOI CAPELLI UNA MASCHERA

Non importa quanto tempo e sforzo tu metta nella cura dei tuoi capelli, ogni tanto potrebbero beneficiare di una bella maschera. Puoi usarla una o due volte a settimana, anche al posto del balsamo. Ovviamente, ognuna di loro offre benefici diversi, basta semplicemente individuare quella che fa al caso tuo.

CONSIGLIO N. 4: OPTA PER UN’ACCONCIATURA SENZA CALORE

Forse lo sai già, ma il calore non fa bene ai tuoi capelli e rischia di distruggere le ciocche appena tinte. Per questo motivo, ogni volta che puoi, cerca di non utilizzare alcun tipo di apparecchiatura e magari approfittane per sfoggiare un’acconciatura nuova e unica nel suo genere.

CONSIGLIO N. 5: NON LAVARE I CAPELLI TUTTI I GIORNI

Cerca di far passare qualche giorno tra un lavaggio e l’altro. Questo permette alla tinta di rimanere più a lungo nei capelli. Infatti, il lavaggio tende a toglierla.

Invece di lavare i capelli così spesso, prova a usare lo shampoo secco o lo spray texturizzante nei giorni in cui hai bisogno di rinfrescarli.

CONSIGLIO N. 6: PROTEGGI LE TUE CIOCCHE

I raggi del sole rappresentano una vera e propria minaccia non solo per la tua pelle ma anche per la tua chioma. Un’esposizione eccessiva può rendere la tua tinta meno intensa e farle perdere lucentezza. Per aiutare a mantenere la tua tinta in buono stato e proteggere i tuoi capelli dal sole, ti consiglio di scegliere prodotti con filtri UV.

Oltre a evitare l’esposizione prolungata alla luce del sole, stai lontano anche dall’acqua della piscina. Infatti, il cloro non è un buon alleato dei tuoi capelli in quanto può influenzare il tuo colore. Perciò, se proprio non resisti dalla voglia di farti una nuotatina, mi raccomando, indossa la cuffia!

LEGGI ANCHE -> Capelli danneggiati dal freddo? La maschera miracolosa pronta in due minuti!

CONSIGLIO N. 7: RITOCCARE SOLO LE RADICI

A prescindere dalla cura che dedichi ai tuoi capelli, le radici continueranno a crescere. Quindi, assicurarti di avere i prodotti giusti per mantenere le radici in forma.

CONSIGLIO N. 8: RIAGGIUSTA IL TUO COLORE A CASA

Quando il tuo colore ha davvero bisogno di una ritoccatina, non devi necessariamente andare dal tuo parrucchiere. Acquista, magari facendo una bella scorta, una tinta che corrisponda alla tua tonalità attuale e potrai tranquillamente ritoccare da sola i tuoi meravigliosi capelli.