Beatrice Valli rifatta? Tutta la verità nelle parole dell’influencer

Beatrice Valli, l'influencer con un passato televisivo noto, rileva ai suoi follower tutta la verità sulla chirurgia estetica.

Beatrice Valli rivela i suoi ritocchini estetici ai suoi follower. l’influencer si presta alle domande dei fans che le chiedono quale sia il suo rapporto con la chirurgia estetica.

La web influencer di moda e lifestyle, Beatrice Valli ha deciso di mettersi a nudo e rispondere a tutte le domande dei suoi 2,9 milioni di follower su Instagram.

In particolare la ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché sorella di Ludovica ha risposto a delle domande che le hanno fatto i fan riguardo al suo rapporto con la chirurgia estetica. La Valli ha confessato di aver rifatto il seno in seguito alla prima gravidanza.

Beatrice Valli, com’era prima e com’è ora

L’influencer, mamma di tre figli ha conquistato il mondo del web con i suoi modi di fare e il suo stile inconfondibile. Recentemente, si è aperta ai fan/follower rivelando dettagli sulla sua estetica.

Beatrice Valli ha risposto alle sue fan confessando quali sono gli interventi di chirurgia estetica a cui si è realmente sottoposta. Ecco la verità.

“Se ho fatto il filler alle labbra? Assolutamente no, se vedete le mie labbra più gonfie in alcune foto è merito del make up”. Così Beatrice Valli risponde ai curiosi che le avevano attribuito qualche piccolo ritocchino al viso.

La futura signora Fantini confessa di essere ricorsa alla chirurgia estetica solo dopo la prima gravidanza: “Ero molto giovane e ho allattato Alessandro per un anno, dopo di che il seno era sceso. Non me ne pento affatto e mi sento molto meglio con il mio corpo e penso che la chirurgia serva anche a questo“.

Secondo l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne la chirurgia estetica va quindi usata "con parsimonia e per correggere piccoli problemi, non per esagerare" e a chi nota un rigonfiamento alle labbra lei rassicura dicendo: "E' opera del make up".

