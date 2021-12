Beatrice Valli a Capri indossa un look perfetto da copiare per Natale!

Beatrice Valli a Capri indossa un look invernale tutto da copiare, perfetto per indossarlo la notte della vigilia di Natale! Scopriamo insieme il total look e vediamo come renderlo nostro e riproporlo, a basso costo!

Ci siamo! Oggi è il 24 dicembre, giorno della vigilia di Natale! I bambini non vanno più a scuola, abbiamo, forse, terminato gli ultimi regali di Natale e ci stiamo preparando per affrontare una delle cene più importanti e impegnative di tutto l’anno. Sia se sarai dietro ai fornelli, sia se sarai invitata e dovrai solo goderti i manicaretti, tutto avrà un gusto migliore se indossi anche l’outfit giusto. E quale può essere l’outfit più giusto per la notte della vigilia di Natale? Ce lo regala Beatrice Valli! Copiamo il suo total look, studiamolo dal punto di vista stilistico e ricreiamolo low cost, con i capi di SheIn!

Diciamoci la verità: il periodo natalizio è molto bello, ma il caos in città che ne consegue è sfiancante. Immaginiamoci di dover anche girare per negozi o centri commerciali alla ricerca dell’outfit perfetto! Un vero incubo!

Fortunatamente per te ci siamo noi di CheDonna! Oggi, infatti, in questa guida di stile, parleremo di un total look indossato dalla bella Beatrice Valli, perfetto per la vigilia di Natale!

Siete pronte? Iniziamo!

Beatrice Valli a Capri in total green! Il look perfetto per la vigilia di Natale!

Sapevate che il verde bosco è il colore più trendy dell’inverno 2021/2022?

Beatrice Valli pochissime ore fa ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un look mozzafiato, davanti ad un panorama mozzafiato.

Con sfondo la bellissima isola di Capri, Beatrice Valli ci ha mostrato un total look verde composto da una maglia aderente a collo alto, una gonna lunga a ruota e un cappello di panno a tesa larga.

Un look semplice, ma che racchiude in se tutti gli elementi più trendy di questa stagione.

E allora perché non indossarlo stasera, per la vigilia di Natale, in attesa della mezzanotte per scartare i regali?

Per fare ho ciò abbiamo selezionato, solo per voi, alcuni capi perfetti per realizzare il total look di Beatrice Valli, a basso costo, di SheIn!

maglia collo alto aderente verde € 10,00

gonna a ruota verde plissé € 13,00

Vedete com’è semplice seguire le tendenze? E non serve spendere una fortuna per i nostri total look, ma solo conoscere le mode e sapere cosa acquistare!

Termina qui la guida di stile di CheDonna sul look perfetto per la vigilia di Natale indossato da Beatrice Valli!

Non ci resta che indossare il nostro total look trendy e goderci la serata!

Buon Natale, da CheDonna!