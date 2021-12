Federica Panicucci, com’era da giovane? L’incredibile foto

Federica Panicucci è una delle conduttrici più amate dal pubblico per la bellezza, eleganza e professionalità, ma com’era da giovane? La foto.

Federica Panicucci entra tutti i giorni nelle case degli italiani con il programma Mattino 5, in onda dal lunedì al venerdì. Bellissima, eleganza, raffinata e sempre super professionale, la Panicucci è amatissima sia dal pubblico più giovane che da quello più adulto. La sua carriera è iniziata anni fa e, nel corso del tempo, il suo successo si è consolidato.

Mamma di Sofia e Mattia, nati dal suo amore, oggi finito, con Mario Fargetta, la Panicucci è attualmente innamorata di Marco Bacini con cui vive una relaziona stabile e serena. Il tempo, per la Panicucci, non passa mai. Anno dopo anno è sempre più bella, ma ricordate com’era da giovane?

Federica Panicucci ieri: la foto da giovane

La Panicucci ha cominciato a lavorare da giovanissima. Ha raggiunto il successo negli anni novanta, conducendo diverse trasmissioni di Italia 1 tra cui molte edizioni di Festivalbar, il programma musicale dell’estate che regalava tantissime emozioni musicali. All’epoca, la Panicucci sfoggiava una chioma unica. I suoi capelli, infatti, erano davvero lunghissimi e, per anni, li ha sfoggiati con orgolio fino alla decisione di dare un taglio netto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Sapete dove vive Elodie? Una casa gioiello per la Di Patrizi

Come vedete dalla foto qui in alto, i capelli erano davvero lunghissimi e il colore non era come quello che sfoggia oggi. Attualmente, infatti, la chioma della conduttrice è biondissima, ma la lunghezza non è come quella di diversi anni fa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>The Ferragnez, Chiara Ferragni spodestata: sua sorella conquista tutti!

Il sorriso, però, è sempre stesso. Semplice, elegante e con i lineamenti del viso identici nel corso degli anni, per la Panicucci il tempo non passa mai. Per lei, il 2021 si concluderà a lavoro. Sarà lei, infatti, a condurre il Capodanno di canale 5 che sarà trasmesso dal Teatro Petruzzelli di Bari.