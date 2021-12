L’outfit di Rosalinda Cannavò total pink è il look perfetto per Capodanno!

L’outfit di Rosalinda Cannavò total pink è il perfetto look per un Capodanno glamour, ma comfy! Vediamo insieme il total look e come copiare lo stile della ex Gieffina, a basso costo, con SheIn!

Sappiamo bene quanto al giorno d’oggi i social media influenzino il nostro modo di vivere la moda. Seguiamo le nostre influencer preferite giorno dopo giorno, ci innamoriamo dei loro look e tentiamo in tutti i modi ricreare i loro outfit, sempre diversi e al passo con le tendenze. Il problema pratico che si crea ogni volta vogliamo riproporre un look di cui ci siamo follemente innamorate è solo uno: il portafoglio che si svuota inesorabilmente. Perché stare al passo con le tendenze è già molto difficile dal punto di vista economico, figuriamoci se poi i look che vogliamo ricreare sono molto “expensive”. Allora cosa fare? Facile: continuare a seguire le nostre influencer preferite, provare a ricreare i loro look, ma a modo nostro. Come? Scopriamolo insieme!

Siamo oramai quasi arrivati alla vigilia di Natale, e manca pochissimo alla serata di Capodanno.

Abbiamo tutto pronto: i regali sotto l’albero, il frigo pieno in vista delle visite di amici e parenti, e abbiamo prenotato la nostra serata dell’ultimo dell’anno. Cosa ci manca però? L’outfit per la serata di Capodanno!

Qualunque sia la vostra serata, a casa con amici, al ristorante o al club, l’outfit dell’ultima sera dell’anno deve essere perfetto.

Ma come fare per splendere tra tutte ed essere originali allo stesso tempo? Prendendo spunto dall’outfit glamour e trendy dell’attrice e influencer Rosalinda Cannavò!

Scopriamo insieme di cosa si compone il total look, studiamolo dal punto di vista stilistico, e proviamo a ricrearlo, sempre a modo nostro!

L’outfit di Rosalinda Cannavò: il perfetto tocco glamour per una serata importante!

Non lo sapevate? Il rosa è il nuovo MUST-HAVE!

Pink is the new black! Il rosa è il nuovo nero!

Ciò che si evince dai look delle influencer più amate e seguite è che il rosa è diventato il colore più elegante, casual, classy e sportivo che ci sia. Si adatta a tutti i look ed è perfetto per tutte le situazioni.

Questo la bella Rosalinda Cannavò lo sa bene, e per la serata natalizia organizzata da Benefit Cosmetics, l’attrice italiana conosciuta anche come Adua Del Vesco ha scelto il rosa.

Ma non un semplice rosa, ha scelto gli elementi più trendy del momento.

Per la serata natalizia a tema make-up Rosalinda Cannavò ha indossato un completo in ecopelle rosa corallo, composto da una giacca blazer, un pantalone dritto in gamba e corto in caviglia. Il tutto abbinato ad un body bianco con scollo halter e una sneaker bianca modello Nike Air Force 1 con baffo rosa.

Il total look si compone di alcuni dettagli trendy, come ad esempio il rosa corallo, una delle nuance dell’inverno 2021, del tessuto ecopelle, molto in voga per questa stagione e per la prossima, ma soprattutto il completo effetto tailleur, più casual di un tailleur classico, in linea con le ultime tendenze in fatto di moda.

Il total look inoltre può essere un perfetto compromesso per un look di Capodanno adatto ad una serata a casa con gli amici! Allora perché non ricrearlo a basso costo con i capi di Shein?

Ho selezionato per voi alcuni capi perfetti per ricreare il total look di Adua Del Vesco:

giacca blazer rosa corallo € 13,00

pantalone vita alta rosa corallo € 10,0

A questo completo potete abbinare il vostro top bianco preferito, e come scarpa sia una sneakers, come Rosalinda Cannavò, che uno stivaletto con tacco.

Facile, di tendenza e soprattutto low-cost!

LEGGI ANCHE: Indossare il tailleur secondo le regole dello street-style? Facilissimo!

Termina anche per oggi la guida di stile più trendy di sempre targata CheDonna, che ha visto come protagonista il look total pink di Rosalinda Cannavò.

Se vi è piaciuta questa guida di stile, dovrete leggere la prossima! Il divertimento è assicurato!