Una Vita anticipazioni: gossip ad Acacias, tradimenti in arrivo?

Una Vita anticipazioni: tutto quello che succederà nei prossimi episodi. Gossip e tradimenti in arrivo ad Acacias. Ecco cosa succederà nella soap

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: gossip ad Acacias su Josè Miguel e Alodia

Nel salto temporale delle puntate italiane di Una Vita, i telespettatori verranno trasportati in una nuova storyline che avrà come protagonisti i membri del clan Dominguez.

Per gli abitanti di Acacias c’è sempre spazio per i pettegolezzi. Nelle prossime puntate in onda in Italia di Una Vita, un gossip animerà la quotidianità. Questo pettegolezzo verrà diffuso da Rosina (Sandra Marchena) e Susana (Amparo Fernandez) e tutto ciò avrà a che fare inaspettatamente con Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) e la sua domestica Alodia Exposito (Abril Montilla).

Tutto avrà origine qualche mese dopo l’arresto di Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Dopo diverso tempo trascorso in Argentina, per stare accanto alla figlia Cinta (Aroa Rodriguez) e al genero Emilio (Josè Pastor), Josè Miguel farà ritorno nel quartiere soltanto con Alodia e comunicherà a tutti quanti che la moglie Bellita del Campo (Maria Gracia), purtroppo, è morta durante il soggiorno all’estero.

Ovviamente la notizia sconvolgerà i residenti di Acacias, che si stringeranno attorno al dolore del Dominguez Senior e organizzeranno addirittura una messa in ricordo della cantante.

Tuttavia, da quell’istante gli atteggiamenti della domestica Alodia e Josè Miguel saranno alquanto strani, dato che non mostreranno alcun dolore quando saranno da soli.

Le pettegole Rosina e Susana arriveranno a pensare che Josè Miguel, per mettere da parte il dolore scaturito dalla sua vedovanza, abbia in qualche modo allacciato una tresca con Alodia.

Un vero e proprio pettegolezzo al quale però il Dominguez Senior non vorrà dare alcun seguito. Addirittura Josè Miguel arriverà a fare una piazzata ad Alodia, di fronte a Susana in piena calle Acacias, e la strillerà per non avere svolto nel migliore dei modi i suoi servigi di domestica.

Peccato però che, appena rincaserà, il Dominguez si scuserà con la giovane per averla trattata in quel modo, precisando che si è trovato costretto a farlo per mettere a tacere le chiacchiere.

Col trascorrere degli episodi, messa sotto pressione da Casilda (Marita Zafra) e Fabiana (Inma Perez Quiros), Alodia comincerà infatti a contraddirsi sulle circostanze della morte di Bellita. Un particolare che insospettirà parecchio le due domestiche e che, al tempo stesso, farà innervosire parecchio la Exposito.

Tutto ciò che ruoterà intorno alla Del Campo sarà dunque misterioso e offuscato e poco coerente e lascerà presto spazio ad un grosso sospetto, ossia che Josè Miguel e Alodia siano in qualche maniera responsabili del suo decesso. Sarà davvero così?