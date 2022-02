Dieta miracle: come perdere peso e depurarsi in 7 giorni

La dieta miracle si propone di far perdere peso e depurare l’organismo in soli 7 giorni: scopriamo come funziona, pro e contro.

Quando si parla di diete è difficile dire che possano accadere miracoli. Infatti, perdere peso in modo corretto è un processo lungo e solitamente deve essere controllato da un esperto. Un nutrizionista che sa consigliare i pazienti in base alle patologie o allo stato di salute.

Anche perché poi per riprendere quanto perso ci vuole un attimo. Quindi è sempre bene affrontare la cosa non affidandosi al fai da te. Premesso ciò dagli Stati Uniti arriva una dieta che vuole essere come un miracolo.

La dieta miracle, ideata dal dottor Robert Morse, un biochimico e naturopata, che si propone di far perdere chili e depurare l’organismo in soli 7 giorni. Ma come tutte le diete molto restrittive non deve essere seguita per periodi prolungati. Scopriamo di cosa si tratta, come funziona, pro e contro.

Ecco come funziona la dieta miracle

La dieta miracle è un regime alimentare che arriva direttamente dagli Stati Uniti, messo a punto da Robert Morse capo della Natural Health Clinic, God’s Herbs e Nature’s Botanical Pharmacy in Florida.

Si tratta di un modo per depurare l’organismo liberandoci dalle tossine e al tempo stesso utile per perdere qualche chilo, ma capace anche di dare una sferzata al metabolismo, accelerandolo.

La dieta miracle prevede poche regole fondamentali e non è da considerarsi estremamente rigida anche se si tratta comunque di un regime sbilanciato e che non può essere seguito per periodi troppo prolungati.

Inoltre, per evitare di riprendere subito i chili persi occorre seguire un regime sano da concordare con un nutrizionista anche dopo la dieta miracle. Ma vediamo come funziona e cosa si mangia.

Protagoniste nella dieta miracle ci sono le tisane, bevande calde preparate con spezie, erbe e fiori ma anche cereali e frutta e verdura. Insomma alimenti vegetali che aiutano il metabolismo a riattivarsi.

La dieta miracle si propone anche di drenare i liquidi e sgonfiare l’addome, infatti, va ad agire anche sulla ritenzione idrica e poi sui depositi di grasso. Le tisane inoltre aiutano a tenere sotto controllo il senso della fame.

Secondo l’ideatore, Morse, assumere cibi vegetali come frutta e verdura insieme a tisane e cereali, permette di massimizzare i poteri curativi naturali dell’organismo.

Vediamo allora come è strutturata la dieta miracle: cosa mangiare e come distribuire i pasti nell’arco della giornata.

Al risveglio un bicchiere di acqua tiepida con il limone, a colazione un tè verde con dei fiocchi d’avena integrali e frutta fresca. Possiamo aggiungere anche una manciata di semi oleosi.

A pranzo un piatto di cereali a scelta tra riso, farro, orzo con verdure o crude o cotte. Il tutto va condito con un cucchiaino di olio extra vergine d’oliva. A cena un minestrone di verdure o un piatto di legumi e un’insalata.

Come spuntini sia a metà mattina che a metà pomeriggio possiamo scegliere una tisana depurativa, che potremo consumare anche prima di coricarci. Finocchio, malva, menta, curcuma, zenzero, lavanda e così via, possiamo scegliere tra diverse tipologie di spezie o erbe per prepararle.

In questa dieta non sono previsti latticini, carne, pesce e uova. Un regime quindi vegano molto restrittivo che non dovrà protrarsi oltre i 7 giorni e che potrà essere ripetuto a distanza di tempo ma sempre sotto stretto controllo medico. Essendo una dieta lampo non garantisce un dimagrimento duraturo e quindi occorre essere seguiti da un professionista per evitare l’effetto yo yo.

Inoltre, la dieta miracle non è indicata per chi soffre di alcune patologie come il diabete, pressione alta o bassa, ma anche per le donne in gravidanza o in allattamento.