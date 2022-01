L’outfit primaverile di Beatrice Valli è IN o OUT? Scopriamolo!

L’outfit primaverile postato da Beatrice Valli sui social media è IN o OUT? Assolutamente da copiare o necessariamente da cancellare? Scopriamo in questa guida di stile quali saranno le tendenze della prossima stagione, e il total look di Beatrice Valli!

Amiamo trascorrere i momenti di relax delle giornate sui social media, vedere video divertenti, le notizie dell’ultimo momento, ricette di cucina, e perché no, prendere spunto per la creazione di nuovi outfit di tendenza. E con il passare del tempo arriviamo addirittura ad avere i nostri influencer preferiti, ai quali diamo un bel “segui” per rimanere sempre aggiornate su tutte le novità che li riguardano. Una volta entrati in questo loop il rischio collaterale è quello di prendere sempre meno ispirazione dai nostri influencer preferiti e di effettuare un vero e proprio copia e incolla, perdendo così il nostro gusto e creatività e dando per certo che l’outfit che propone l’influencer del momento sia perfetto da ogni punto di vista. E se così non fosse? E se anche loro sbagliassero? Iniziamo a guardare con occhio critico i look delle nostre influencer preferite, studiarli da un punto di vista stilistico e vedere se sono IN o OUT! Iniziamo dal look primaverile di Beatrice Valli!

La primavera si avvicina e noi amanti della moda non vediamo l’ora che le temperature siano adeguate per creare quei nuovi look che amiamo e vogliamo indossare.

Le nostre influencer preferite hanno iniziato a pubblicare post che le ritraggono indossare outfit primaverili, ma siamo convinte che siano di tendenza e che quindi dovremmo prendere ispirazione da loro?

Iniziamo questa ricerca al look più IN e OUT delle influencer con Beatrice Valli e il suo outfit primaverile!

Outfit primaverile: camicia oversize e pantalone a zampa. Ecco il look della prossima stagione per Beatrice Valli!

Due capi MUST-HAVE della prossima stagione? La camicia oversize e il pantalone a zampa d’elefante!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile e vediamo il total look di Beatrice Valli!

L’influencer ha pubblicato un post che la ritrae indossare un outfit molto primaverile. Il total look si compone di una camicia bianca di cotone oversize, un pantalone a zampa d’elefante in ecopelle color marrone, una sneakers e un cappello da basket a chiudere il look.

Il look dell’influencer è decisamente IN! Perché?

la camicia bianca oversize di cotone continua ad essere uno dei capi più trendy della prossima primavera

il pantalone a zampa d’elefante sarà presente nei nostri look primaverili ed estivi

sneakers e cappello da basket? Sempre un ottima scelta per creare un look casual

Una volta capito perché il look di Beatrice Valli ci piace così tanto cosa fare? Ricrearlo! E come? Con i capi low-cost di SheIn!

Ho selezionato per voi due capi perfetto per ricreare il total look di Beatrice Valli:

camicia bianca di cotone modello oversize € 13,00

pantalone a zampa d’elefante color marrone tessuto ecopelle € 18,00.

LEGGI ANCHE-> Look trendy senza età? Quello di Federica Panicucci. Copiamola!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sui look primaverile di Beatrice Valli e su come ricreare il total outfit.

Alla prossima guida di stile, con tante sorprese in fatto di moda, solo per voi!