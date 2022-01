Il noto parrucchiere dei Vip Federico Fashion Style si è raccontato a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, tra lacrime e verità. Ecco cosa ha rivelato.

Federico Fashion Style è un volto noto nel mondo dello spettacolo: è infatti l’amatissimo parrucchiere dei Vip. Durante una recente intervista a Verissimo, però, Federico ha raccontato tutte le difficoltà che ha dovuto superare per realizzare il suo sogno, tra cui l’avversione del padre per la professione.

Una vita molto intensa quella vissuta da Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri. Nel salotto di Silvia Toffanin il parrucchiere più chiacchierato d’Italia si è raccontato a ruota libera, affermando di aver dovuto lavorare molto per arrivare al successo.

Federico Fashion Style: l’intervista tra lacrime e verità

Federico si è aperto sui molti pregiudizi che lo riguardano, a partire dalle voci sulla sua presunta omosessualità (nonostante abbia una compagna da 15 anni e una figlia, Sophie Maelle, nata nel 2017).

“Mio padre non voleva che facessi il parrucchiere, lo vedeva come un lavoro femminile. Figurati, lui tra camion e ruspe… ma ora è il mio primo fan”., ha dichiarato Lauri, che si è poi commosso ascoltando in diretta il videomessaggio speditogli dal padre, che si è scusato per non aver da subito creduto nelle sue potenzialità.

“Per me non esiste che mio padre mi chieda scusa, è la mia famiglia”, ha singhiozzato.

La conduttrice gli ha poi fatto una domanda insidiosa: “Come vivi le critiche sulla tua identità sessuale?“ a cui Federico ha risposto con molta maturità: “In modo sereno. Nel 2022 una persona non deve giustificarsi per le proprie scelte e per cosa fa a letto. Io ho una compagna e una figlia, mi scivola addosso tutto. Ci rimango male quando viene messa in discussione la mia famiglia”.

Federico ha però ammesso.la sua preoccupazione per la moglie Letizia: “Lei mi conosce da 15 anni e mi conosce per come sono. Quando arrivano però critiche su mia figlia, lì ci resta male. Poi lei è abituata, se dicono gay, etero etc; è abituata”.