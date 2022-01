Carboidrati a cena sì o no? Ecco cosa risponde l’Istituto superiore di sanità

Carboidrati a cena sì o no? Una domanda che in tanti si pongono ma scopriamo cosa risponde in merito l’Istituto superiore di sanità.

Carboidrati a cena sì o no? Un quesito che in tanti si pongono. E se una folta schiera di nutrizionisti, personal trainer e allenatori li sconsigliano all’altro lato c’è anche chi invece sostiene l’esatto contrario.

Tutto sta a saperli bilanciare con il resto dei cibi introdotti e consumarne la giusta quantità in base alla persona. Importante è inoltre cenare presto così che l’organismo riesca a digerire prima il pasto.

Scopriamo allora cosa risponde l’Istituto superiore di sanità alla domanda: “Carboidrati a cena sì o no?”. Ecco cosa dicono gli esperti in merito. Scopriamo di più.

I carboidrati si possono mangiare a cena?

Una delle domande che quasi tutti coloro che devono perdere peso si pongono è: “Posso mangiare i carboidrati a cena?”.

Sono diversi i nutrizionisti che li sconsigliano e le ragioni dipendono dal fatto che assumere carboidrati alla sera aumenterebbe la predisposizione all’iperglicemia e in più in generale a mettere su peso. Tutto questo può aumentare il rischio anche di sviluppare il diabete di tipo 2.

Anche se questo concetto si fonda su una base logica è comunque sbagliato interpretarlo proprio così. Infatti è tutto molto soggettivo e dipende anche dal tipo di vita che la persona svolge. Le cose cambiano ad esempio se parliamo di uno sportivo o di una persona con problemi di obesità e sedentaria.

Insomma non si può stabilire a priori se è opportuno assumere o meno carboidrati alla sera ma tutto dipenderà da ciò che consiglia il proprio nutrizionista in base alla persona, al suo stato di salute e alle sue abitudini.

Dettò ciò però andiamo a scoprire cosa risponde in merito alla domanda: “Mangiare i carboidrati a cena fa ingrassare?”, l’Istituto superiore di sanità.

Secondo gli esperti dire che mangiare i carboidrati a cena fa ingrassare è un’affermazione falsa. Si tratta di un’errata convinzione perché non conta il momento della giornata in cui si mangiano, ma più che altro quanti se ne introducono. Non contando che è importante anche verificare come è composta in generale la nostra dieta e quante sono le calorie totali introdotte.

Pane, pasta, cereali sono carboidrati complessi, mentre frutta, latte, yogurt e zucchero, tanto per citarne alcuni, sono carboidrati semplici. Attraverso i carboidrati il corpo riceve l’energia di cui necessita.

Quindi, se da un lato, l’Iss afferma che mangiare carboidrati alla sera non è sconsigliato dall’altro afferma anche che: “Per un’alimentazione equilibrata, è sicuramente importante non mangiarne più del dovuto e stare attenti a consumarli in porzioni adeguate al proprio fisico, all’età e all’attività fisica svolta”.

Non dimentichiamo infine che è bene evitare condimenti troppo grassi o elaborati quando mangiamo un primo piatto perché molto più difficili da digerire. Anche l’Iss ribadisce poi l’importanza di non consumare l’ultimo pasto della giornata troppo tardi. E non fare pasti troppo abbondanti. Proprio come già vi avevamo spiegato anche noi in questo articolo.

Perciò, non è sbagliato assumere carboidrati alla sera, salvo diverse prescrizioni mediche.