Capelli danneggiati dal freddo? La maschera miracolosa pronta in due minuti!

Il freddo non mette alla prova soltanto la nostra pelle ma anche i nostri capelli che necessitano senza dubbio di essere protetti durante le giornate vissute a basse temperature ma coccolati con trattamenti ricchi e idratanti. Scopriamo come preparare una maschera capillare davvero portentosa e anche molto economica per coccolare i capelli danneggiati dal freddo.

I nostri capelli subiscono uno shock termico in inverno e ovviamente anche in estate, per questo necessitano di essere curati e protetti ogni giorno e settimanalmente con trattamenti mirati.

Non sempre il miglior prodotto per capelli è il più costoso, si potranno preparare dei veri e propri elisir di bellezza e salute per la nostra chioma anche in casa, avendo cura di applicarlo e farlo agire nel modo più corretto.

Capelli danneggiati dal freddo: come proteggerli durante il giorno?

Se le temperature di fanno rigide, il primo capo di abbigliamento che si indossa per uscire di casa è senza dubbio il cappello di lana. Questo accessorio ci terrà calda la testa ma potrà anche stressare il capello soprattutto se in fibra sintetica. Cosa possiamo fare per evitare il danno?

Utilizzare un prodotto protettivo, come un olio secco dopo lo styling e legare i capelli in una treccia morbida quando si indossa il capello.

Si potrà sciogliere al volo dopo aver tolto il capello per avere sempre una piega perfetta!

Come preparare una maschera miracolosa per capelli danneggiati in pochissimi minuti

Seguendo la video ricetta di bellezza, potrete preparare un vero e proprio trattamento di bellezza per i vostri capelli che ritroveranno idratazione e nutrimento godendo delle proprietà benefiche di ingredienti semplici come lo yogurt, l’olio di oliva e il miele.

Maschera capillare: il segreto per farla agire in modo corretto

Per poter applicare e lasciar agire una maschera capillare in modo perfetto, si potrà seguire il consiglio della nonna.

Dopo aver distribuito la maschera sui capelli, li si raccoglierà in cima alla testa e si avvolgerà il capo in un telo di spugna imbevuto e ben strizzato di acqua bollente.

Quando il tutto si sarà raffreddato, si potrà procedere al risciacquo della maschera. I capelli saranno incredibilmente morbidi e idratati grazie al calore che avrà fatto aprire le squame capillari e permesso al prodotto di agire in profondità.

Il segreto finale per capelli perfetti? Il risciacquo acido che li farà apparire luminosi e brillanti!