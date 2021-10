Capelli lucidi e splendenti: l’eccezionale rimedio naturale per capelli lisci e ricci

Se desiderate avere dei capelli lucidi e splendenti e non riuscite con nessun prodotto per capelli anche quelli all’avanguardia. Vi basterà utilizzare questo rimedio naturale economico e davvero potente!

I capelli sono per moltissime donne un cruccio, soprattutto per coloro non amano particolarmente dedicare molto tempo alla hair routine ma desiderano lo stesso dei capelli belli lucidi e disciplinati.

Sono diversi i prodotti come shampoo, maschere, balsamo e specifici per lo styling che promettono una chioma perfetta al primo utilizzo ma molti di loro contengono molti siliconi, ingredienti che a lungo andare non fanno del bene alla fibra capillare.

Esiste però un modo semplice e portentoso per avere capelli lucidi in pochissimi secondi e questo metodo è applicabile sia sui capelli lisci che su quelli ricci dove compie un vero e proprio miracolo.

Capelli luminosi e splendenti: attenzione a calore e ai siliconi

I capelli hanno una struttura molto delicata e nello stesso tempo complessa che necessita di nutrienti e prodotti adatti per essere sempre perfettamente sana e forte.

Ogni capello è avvolto da un film cheratinico che si compone di tante piccole squame atte a proteggerlo e che, condizionano molto l’aspetto esteriore della chioma.

Le squame infatti in una condizione normale dovrebbero essere sempre chiuse per sigillare il capello, soprattutto dall’umidità ma per alcuni motivi restano aperte creando un antiestetico effetto crespo e gonfio.

Il calore è senza dubbio uno dei motivi per cui le squame del capello restano aperte, quindi attenzione ad utilizzare acqua molto calda durante la detersione o all’uso di tools come piastre e ferri, che regalano senza dubbio un aspetto meraviglioso alla piega ma stressano il capello.

Altro motivo per cui le squame cheratiniche restano aperte è l’utilizzo di prodotti troppo aggressivi come shampoo contenenti tensioattivi molto invadenti o sali, decisamente stressanti per i capelli.

Oltre al calore e al prodotto aggressivo, si dovrebbe porre massima attenzione ai prodotti contenenti siliconi. Questo ingrediente, utilizzato in quasi tutti i prodotti commerciali per capelli, sia quelli ad alto che a basso costo, promettono di regalare una chioma disciplinata, lucida e luminosa ed effettivamente questo risponde al vero. I capelli dopo essere stati trattati con prodotti siliconici appaiono lisci, setosi o nel caso dei ricci belli elastici e definiti.

Ma la verità nascosta è ben altra. I siliconi formano un film attorno al capello che se da una parte regala un aspetto perfetto al fusto capillare, dall’altra lo soffoca letteralmente, non permettendogli nemmeno di assorbire tutte le sostanze nutrienti contenute in trattamenti come maschere di bellezza o condizionanti.

A lungo andare, il capello tenderà a seccarsi sempre di più, e compariranno presto le doppie punte. Utilizzare prodotti contenenti siliconi, non risulta essere quasi mai una scelta giusta.

Il metodo e il rimedio naturale per avere capelli lucenti in pochi secondi!

Se si vogliono capelli sempre lucidi e splendenti esiste un metodo antico e sempre di successo. Il risciacquo acido dei capelli. Effettuare l’ultimo risciacquo della chioma con una sostanza acida, come per esempio l’aceto di mele opportunamente diluito in acqua o il succo di limone, contribuirà a chiudere tutte le squame capillari regalando ai capelli un aspetto splendente. Un metodo da provare assolutamente.

Il risciacquo acido per capelli lucidi e splendenti: il metodo spiegato in un video tutorial

Se siete decise a provare il metodo del risciacquo acido per i vostri capelli, ecco un video tutorial molto esaustivo che spiega come metterlo in pratica e offre valide alternative all’aceto, come succo di limone o acido citrico!