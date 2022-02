Harry e Meghan, la bomba che spaventa la Royal Family

Guai per la Royal Family. Sta circolando una voce davvero poco piacevole sugli ex royal Harry e Meghan, che sta agitando tutto il popolo britannico. Ecco la bomba su Harry e Meghan che spaventa Buckingham Palace.

Harry e Meghan proprio non riescono ad allontanare da sé le attenzioni dei media e della stampa. Ecco la bomba che fa tremare il palazzo Reale.

La bomba su Harry e Meghan che fa preoccupare

Secondo i rumors, la storia d’amore tra l’ex attrice Meghan Markle e il principe Harry sarebbe giunta al capolinea. I due sarebbero infatti vicini al divorzio.

A lanciare la bomba è stato il fratello di Meghan, Thomas Markle, al momento impegnato nella casa del Grande Fratello Vip in Australia. Secondo l’uomo, la sorella e il principe Harry sarebbero proprio agli sgoccioli e faticherebbero persino a sopportare la presenza uno dell’altro.

Inoltre, secondo Thomas, Meghan si è davvero trasformata da quando è diventata la moglie di Harry. “Nessuno riesce a capire cosa succeda. I soldi l’hanno cambiata e la popolarità le ha dato alla testa”. Ha asserito Thomas, che da sempre fa leva sul suo importante legame familiare per far parlare di sé e non perde occasione per screditare sua sorella a livello mondiale.

Secondo Thomas l’idea del divorzio non spaventerebbe molto Meghan, che comunque ha già ottenuto tutto quello che desiderava dal matrimonio con il principe. Sicurezza e notorietà in primis.

Thomas ha poi ricordato come la Markle abbia usato anche il suo ex marito per i propri scopi personali e che poi l’abbia mollato malamente una volta spremuto tutto quello che poteva da lui. “Lui si è preso cura di lei, l’adorava, ma Meghan l’ha calpestato e poi l’ha mollato. Velocemente“, ha raccontato Thomas.

Secondo il fratello di Meghan, quindi, anche la relazione con il principe Harry starebbe facendo la stessa tragica fine: “Harry e Meghan divorzieranno presto. Da quando lui si è trasferito in America non sorride più”.