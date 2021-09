Harry e Meghan: comportamento folle. Nemmeno la Royal Family fa così!

Harry e Meghan si stanno comportando in tutto e per tutto come se fossero rimasti Reali, semplicemente ad un oceano di distanza da Londra.

Il loro impegno umanitario, per i diritti civili e per il diritto alle cure sanitarie ha fatto un’ottima impressione negli ultimi giorni, ma a far davvero molto discutere sono le loro scelte private.

Non si tratta stavolta della decisione di abbandonare la Famiglia Reale, e non vengono chiamati in causa nemmeno le scelte che riguardano Archie e Lilibet, costretti a vivere lontano da quasi tutti i loro nonni a causa delle scelte dei loro genitori.

A far storcere il naso all’opinione pubblica stavolta è il totale contrasto tra ciò che Harry e Meghan predicano in pubblico e ciò che, invece, fanno in privato.

Addirittura, i Duchi di Sussex hanno assunto comportamenti più snob della Famiglia Reale inglese!

Harry e Meghan usano l’aereo: e allora?

Harry e Meghan hanno sempre avuto una particolare attenzione per le tematiche ambientaliste che Harry ha ereditato direttamente da suo padre Carlo e dal nonno Filippo, primo presidente del WWF.

Ovviamente Harry e Meghan sono anche molto vicini al movimento Youth For Climate, il movimento ecologista guidato dalla giovanissima Greta Thumberg.

Tra le varie critiche che la Thumberg ha sempre portato alla società attuale è la leggerezza con cui si consumano enormi quantità di carburante per far volare gli aerei privati, utilizzati per il trasporto di pochissime persone. I voli privati inquinano moltissimo in proporzione alla loro utilità. Molto meglio utilizzare gli aerei di linea quando non si può fare a meno di volare.

Proprio su questo punto in particolare, però, Harry e Meghan hanno preso una decisione che ha attirato sulla coppia moltissime critiche.

Harry e Meghan si spostano a bordo di aerei privati e non hanno intenzione di fare diversamente nemmeno in futuro. Stando a quanto dichiarato in passato il loro obiettivo è salvaguardare la propria privacy e quella dei propri figli, evitando di esporsi all’occhio indiscreto della stampa e, nel peggiore dei casi, dei malintenzionati.

Si tratta di una scelta davvero estrema, soprattutto considerando che tutta la Famiglia Reale inglese si sposta su aerei di linea! Questo significa che Harry e Meghan si sentono più importanti o più esposti al pericolo e alle attenzioni della stampa rispetto alla Regina o ai futuri Re d’Inghilterra? Evidentemente sì.

I commentatori che seguono la famiglia reale britannica e che continuano ad osservare a distanza le mosse di Harry, sono stati molto duri con i Sussex. Ha dichiarato la signora Penny Junor: “Non capisco perché si stiano comportando come se fossero delle superstar. Suo padre (Carlo, ndr) è noto per prendere voli di linea. Suo fratello (William, ndr) prende voli di linea. Questo confonde totalmente le acque del loro messaggio climatico. Si stanno sparando ai piedi prendendo voli privati”

Il motivo per cui la Famiglia Reale inglese non utilizza aerei privati è legata all’idea di esprimere una certa moderazione nei costumi e nelle abitudini: per i reali d’Inghilterra sbandierare la propria ricchezza è segno di grande “cafoneria”, ed ecco spiegato perché spesso Kate Middleton si veste con abiti di Zara (rimanendo comunque bellissima!)

Evidentemente Harry e Meghan si sono lasciati alle spalle la moderazione dei costumi che Harry avrebbe dovuto apprendere dalla sua vita nella famiglia reale: la loro casa in California è la quintessenza del lusso (come abbiamo scoperto guardando il video di compleanno di Meghan) e la Duchessa ha sfoggiato abiti costosissimi durante il primo tour di coppia a New York!

Questo farà abbassare il gradimento di cui Harry e Meghan stanno godendo negli Stati Uniti? Forse, ma probabilmente no: il Duca e la Duchessa stanno dimostrando in tutto e per tutto di aver abbracciato completamente lo stile di vita degli States, quindi rivedremo spesso Harry e Meghan in aereo (privato).