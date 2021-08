Meghan Markle video per il compleanno: il dettaglio extralusso non sfugge ai fan

Meghan Markle per il suo compleanno ha girato un video a scopo benefico ma i fan hanno occhi solo per quel piccolo oggetto di lato: vale oltre mille euro!

Come si festeggiano i 40 anni se sei la Duchessa del Sussex? un party intimo o quasi e poi un bel video benefico.

Si sa che Meghan Markle, come del resto il suo principesco marito, crede molto nelle iniziative benefiche e di sostegno ai soggetti più fragili, così, per questo specialeo compleanno, ha ideato il progetto 40×40, per aiutare le donne a tornare al lavoro dopo la pandemia.

La Duchessa ha chiesto a 40 amiche di prendersi 40 minuti di tempo per aiutare una donna che sta rientrando nel mondo del lavoro. Nel video di presentazione del progetto (con la partecipazione dell’attrice Melissa McCarthy e del Principe Harry), che è poi la sua ricomparsa in pubblico dopo la nascita di Lillibet Diana, appare in gran forma: canottiera bianca a costine, cardigan posato sulle spalle e le immancabili pump in camoscio di Gianvito Rossi.

Tutto perfetto e l’iniziativa senza dubbio è di quelle degne di nota ma i fan sono stati distratti da un detta, qualcosa che si trova alla destra di Meghan e che ha scatenato anche qualche non troppo velata polemica.

Meghan Markle, sapete quanto costa la sua coperta?

Il periodo cero non è dei più floridi e forse per questo qualcuno ha storto il naso dopo il video, sottolineando come Meghan Markle non perda occasioni di fare sfoggio del lusso che la circonda.

Iniziamo ad esempio dalla collana. La Duchessa del Sussex sfoggia due collane di Logan Hollowell, rappresentanti le costellazioni dei segni zodiacali dei figli, Toro per Archie, Gemelli per Lilibet. Il costo? 1430 euro l’una.

Ma è stato altro che ha veramente sconvolto il pubblico. Se infatti un gioiello si può perdonare lo stesso non possiamo dirlo di una coperta da 1230 euro

Tanto costa infatti la coperta Avalon di Hermès che troneggia sulla sedia alla destra di Meghan.

Una maggior sobrietà sarebbe dunque stata gradita ma… perché? Viene infatti da chiedersi come si possa anche solo ipotizzare che una famiglia così popolare e danarosa non abbia in casa alcuni pezzi di alto design. Non sarebbe stato meglio interrogarsi sull’iniziativa benefica che potrebbe cambiare la vita di tante donne? Forse ci stiamo concentrando sui dettagli sbagliati.